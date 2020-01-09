Ещё поработаем? Какие вакансии на рынке труда есть для пенсионеров

Источник материала: Аргументы и факты

В феврале и июне 2019 года на одном из популярных интернет-сервисов, посвящённых поиску работы, значилось порядка 30 вакансий, которые система выдаёт по ключевому слову «пенсионер». К концу 2019 года ситуация практически не изменилась. Предложений о трудоустройстве всё так же мало, причём примерно половина приходится на белорусскую столицу. В регионах пожилому человеку найти работу трудно. Зарплата чаще всего предлагается значительно ниже средней по стране.

До 500 рублей

Так, в перечне вакансий есть работа для продавца на рынке в Молодечно. Наниматель готов платить от 400 белорусских рублей в месяц. Занятость фиксированная, полная. Образование значения не имеет. Работодателю важно, чтобы соискатель не был студентом. Так прямо и говорится в объявлении. Пенсионерам устроиться можно. Обязанности – продажа товара в крытом павильоне.

В столичную организацию требуется повар на полную занятость. Платить будут 480 руб. и больше. Гарантируют социальный пакет, оздоровление работника и членов его семьи в специализированных центрах, проезд от места жительства к месту работы и т. д.

Ещё одна вакансия в Минске открыта для тех, кому не претит работа на складе. Размер зарплаты не указывается (он определится по результатам собеседования), но заработок обещают стабильный. Среди требований к кандидату - проживание рядом с местом работы. В должностные обязанности будет входить обеспечение сохранности и учет товарно-материальных ценностей на складе.

На оклад в 500 руб. и выше в столице нужна швея. Требуются опыт работы от двух лет и профессионально-техническое образование. Должностные обязанности – массовый пошив одежды. График по выбору 2/2 или 5/2, загрузка постоянная. Возможно трудоустроиться не только пенсионерам, но и тем, у кого «рабочая» группа инвалидности.

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От 500 рублей

Имеется «сладкая» вакансия в Молодечно - нужен сотрудник, который будет заниматься продажей мёда и ведением отчётности. Образование значения не имеет, требуется только опыт работы от года. Платить готовы больше 600 руб. в месяц.

Также торговцы мёдом необходимы в Минске. Обещают рассмотреть кандидатуру активных пенсионеров. Работа с 10.00 до 17.00 рядом с метро. Зарплата – от 700 руб.

На более существенный заработок может рассчитывать токарь с профессионально-техническим образованием и опытом работы 3-5 лет. Есть сразу две вакансии, и обе - в столице. В должностные обязанности входят выполнение токарных работ, обработка металлов, поддержание оборудования в надлежащем состоянии, обработка деталей по чертежам, выполнение штучных деталей по образцу. Работодатели обещают гарантии и соцпакет, но настаивают на том, что будущий сотрудник не должен иметь вредных привычек.

950 рублей в месяц может заработать врач-офтальмолог первой, второй либо высшей категории в Могилеве. Нужны высшее образование, опыт от 5 лет. В обязанности будет входить проверка зрения у клиентов, а также подбор контактных линз.

Самая высокооплачиваемая работа – бухгалтера в Минске. Зарплату обещают в размере 1000 рублей. Требуется опыт от 3 лет, а вот образование почему-то значения не имеет. Необходимо знание учёта внешнеэкономической деятельности (импорт/экспорт), транспортных услуг, ведения бланков строгой отчетности и т. д.