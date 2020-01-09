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Государство в облаках. Начался новый этап перехода организаций в Интернет

10.01.2020 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Государство в облаках. Начался новый этап перехода организаций в Интернет
Фото из открытых источников

16 декабря был подписан Указ №461 «Об изменении Указа президента Республики Беларусь» (Указ №461), которым внесены изменения в Указ президента Республики Беларусь от 23 января 2014 года №46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» (Указ №46). Документ уточняет концепцию следующего этапа перехода государственных органов и организаций Беларуси на использование технологий облачных вычислений («Государственное облако»).

Облачные технологии – это аппаратные и программные средства, которые предлагаются как интернет-сервисы. Принципиальное отличие в том, как хранятся и обрабатываются данные.

Если вы работаете на своём компьютере и при этом используете его мощности, то ни о каком облаке речь не идет. Например, вы монтируете клип, используя установленную на вашем компьютере программу.

Но вот если все материалы для клипа вы загрузите через специальный сервис и будете монтировать его уже в браузере (прикладное программное обеспечение, которое используется, например, чтобы просматривать страницы в Интернете. – Прим.), то это уже будут облачные технологии. Они гарантируют высокую степень надёжности, безопасности, быстрое масштабирование кроме того, позволяют экономить.

- Защита информации стоит очень дорого.  Когда в том числе с учетом международного опыта создается единое республиканское облако, это позволяет существенно экономить средства государственного бюджета. Ведь, если защищать каждую систему в отдельности, затраты колоссальные, - сообщил Олег СЕДЕЛЬНИК, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии». -  Наша страна получила надёжное защищенное место для хранения вычислительных ресурсов, а также систему, которая позволяет использовать фактически неограниченное количество вычислительных ресурсов, при этом надёжно защищая их от возможных атак и попыток взлома.

Этапы перехода

Первоначально переход государственного сектора в облако осуществлялся на основе Указа №46 и включал в себя следующие ключевые этапы:

• СООО «Белорусские облачные технологии» на базе Республиканского центра обработки данных создало республиканскую платформу (РП) на основе технологий облачных вычислений для дальнейшего размещения программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем всех государственных органов и иных организаций;

• инфраструктурный оператор beCloud запустил первый защищенный облачный сервис Беларуси, аттестованный по требованиям стандартов к комплексным системам защиты информации.

Более 400 госорганов и организаций уже осуществили поэтапный переход на использование РП. Среди них – Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения и др.

В Указе №461 уточнена концепция перехода государственных органов и организаций на РП. Фактически со вступлением Указа в силу начинается следующий, более интенсивный и четко планируемый, этап перехода государственного сектора на РП.

«С 2020 года мы ожидаем ещё более массового перехода организаций на Республиканскую облачную платформу, законодательные изменения способствуют процессу цифровой трансформации. В связи с этим уже в середине 2020 года будет введен в эксплуатацию второй модуль Республиканского центра обработки данных, что вдвое увеличит текущую мощность», – добавил Олег Седельник.

 
 
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В Беларуси начинается новый этап перехода государственных органов и организаций в Государственное облако.
 
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