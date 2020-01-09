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Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 30 вопросов от личных до общественно-значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проводит прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Совет Республики со своими проблемами пришли десятки людей, многие из них приехали из регионов. Основные сферы обращений: ЖКХ и социалка. Немало проблем прозвучало и в отношении нерадивых родителей.
Некоторые поднятые вопросы могут быть оформлены и в законодательные инициативы. Такая форма общения парламентариев с электоратом – самый короткий путь услышать людей, уверена спикер верхней палаты. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Например, речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Зачастую высшим должностным лицам приходится сталкиваться с формализмом местных чиновников. Многие случаи могли быть решены ещё на региональном уровне.
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Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы
Новости Беларуси. Более 30 вопросов от личных до общественно-значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проводит прием...
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