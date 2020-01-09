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Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

10.01.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 30 вопросов от личных до общественно-значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проводит прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совет Республики со своими проблемами пришли десятки людей, многие из них приехали из регионов. Основные сферы обращений: ЖКХ и  социалка. Немало проблем прозвучало и в отношении нерадивых родителей.

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Некоторые поднятые вопросы могут быть оформлены и в законодательные инициативы. Такая форма общения парламентариев с электоратом самый короткий путь услышать людей, уверена спикер верхней палаты. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Например, речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма. 

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если каждый на своем месте будет решать эти вопросы, то я просто уверена, что количество обращений в вышестоящие инстанции уменьшится в разы. И мы это видим: там, где эффективно работают руководители местной власти, руководители предприятий, депутатский корпус (это очень важно), парламентарии (люди, которых избрал народ) – из тех регионов, из тех предприятий, как правило, обращений гораздо меньше. Поэтому надо работать ответственно с людьми, и всегда будут силы для того, чтобы помочь человеку.

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Зачастую высшим должностным лицам приходится сталкиваться с формализмом местных чиновников. Многие случаи могли быть решены ещё на региональном уровне.

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
 
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Новости Беларуси. Более 30 вопросов от личных до общественно-значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова проводит прием...
 
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