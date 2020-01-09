Пьяные водители и пешеходы представляют опасность на дороге. Сообщайте о таких в 102

Источник материала: Полесская правда



Нередко пешеходы в нетрезвом состоянии игнорируют как сигналы светофора, так и пешеходные переходы. Причем некоторые в состоянии изрядного подпития позволяют себе сесть за руль. Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич рассказала корреспонденту pinsknews.by два недавних случая с такими горе-водителями, которые, к счастью не успели наделать беды:

– Несколько дней назад в Бресте был задержан водитель такси , который находился на линии в нетрезвом состоянии. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 3,4 промилле. Свое состояние мужчина объяснил тем, что клиенты предложили ему пиво, а он не смог отказаться. Еще один инцидент произошел ближе к концу ушедшего года. Водитель «Ауди 80» пытался объяснить инспекторам ГАИ, что выпил только 100 граммов спиртного, после чего неожиданно нужно было поехать за женой в поликлинику. Однако в салоне его автомобиля сотрудники Госавтоинспекции увидели несколько пустых бутылок алкоголя. Результаты медицинского освидетельствования показали 3,2 промилле.

Анна Мацкевич отметила, что оба случая завершились без трагических происшествий, благодаря тому, что правоохранители вовремя заметили пьяных водителей и отстранили их от управления. Чаще всего пьяные водители, как говорится, успевают натворить дел, причинив страдания себе, своей семье и семьям других людей.

– Нетрезвый пешеход на дороге также представляет опасность и для себя, и для окружающих. Начиная с того, что у пьяного человека нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись, особенно в зимний период, когда на дорогах скользко. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля. Итог – травмы или трагедия, а водителю автомобиля, совершившего наезд жить с этим фактом до конца своих дней.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию.

Если вы увидели пьяного водителя, наберите «102».

Если ваш родственник, друг или коллега пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии или в сильном подпитии пойти домой, постарайтесь не допустить этого и вызовите ему такси. Цена за поездку никогда не сравнится с ценой здоровья, а жизнь – бесценна!