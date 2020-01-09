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Пьяные водители и пешеходы представляют опасность на дороге. Сообщайте о таких в 102
10.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Несколько дней назад в Бресте был
Анна Мацкевич отметила, что оба случая завершились без трагических происшествий, благодаря тому, что правоохранители вовремя заметили пьяных водителей и отстранили их от управления. Чаще всего пьяные водители, как говорится, успевают натворить дел, причинив страдания себе, своей семье и семьям других людей.
– Нетрезвый пешеход на дороге также представляет опасность и для себя, и для окружающих. Начиная с того, что у пьяного человека нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись, особенно в зимний период, когда на дорогах скользко. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля. Итог – травмы или трагедия, а водителю автомобиля, совершившего наезд жить с этим фактом до конца своих дней.
Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию.
Если вы увидели пьяного водителя, наберите «102».
Если ваш родственник, друг или коллега пытается сесть за руль в нетрезвом состоянии или в сильном подпитии пойти домой, постарайтесь не допустить этого и вызовите ему такси. Цена за поездку никогда не сравнится с ценой здоровья, а жизнь – бесценна!
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> Нередко пешеходы в нетрезвом состоянии игнорируют как сигналы светофора, так и пешеходные переходы. Причем некоторые в состоянии изрядного подпития позволяют...
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