Размышления в очереди в салоне связи. Колонка Тамары Лисицкой

Мутный зимний день, салон связи, очередь. Раз очередь – так и встаю носом в ближайшую спину. Следом за мной еще дама занимает место. А за ней – девица молодая, энергичная. Девица вертит головой и интересуется:
- А очередь электронная?
Мы все переглядываемся, слегка напряженные. Ага, значит, мы тут стоим-стоим, а сейчас кто-то резвый возьмет талончик и автоматически переместится в лидеры? Поэтому спина впереди грозно отвечает:
- Живьем мы…
Девица кивает и утыкается в телефон. Стоим.
Входит бодрый мужчина богемной наружности - седая борода, берет, пальто... Садится, покряхтев на все лады.
- Как говорил Генри Форд: «Если у меня есть выбор, сидеть или стоять, я выберу «сидеть», - сообщает мужчина. - А если есть выбор, сидеть или лежать, я выберу «лежать». Вот как надо! Поэтому и стал миллионером. И до 83 лет дожил. Надо себя беречь.
- Да поздно уже беречь-то! – горько улыбается дама. – Всю жизнь не берегли, не надо и начинать.
Тут мужчина вздергивает брови и достает телефон:
- Я вам сейчас покажу! Сейчас! Вот! Сколько лет этой девочке? Как думаете?
И пускает по очереди телефон.
На фото – очень обаятельная седая дама в национальном костюме. Сложно сказать, сколько ей лет.
- Думаете, 60? – мужчина выдерживает театральную паузу, а потом сообщает, лучась гордостью: - 82! Моя танцорка! Молодым фору даст! А вы говорите – «поздно»… Вот! Настрой! Настрой – главное!
Очередь молчит. Но какая-то такая нота новая… Что-то такое в очереди начинается, какая-то светлая реакция.
Тут наконец освобождается оператор и грозно сообщает в открывшуюся между компьютерами брешь:
- Очередь электронная! Без талонов не обслуживаем!
А-а-а! Спины напрягаются. Это что же, все зря стояли, и… Кто там ближе всего к талонам?
А ближе всего Дед Мороз…
Он уже берет талончик. И передает его спине передо мной. Следующий отдает мне. Потом «оталонивает» грустную даму и девицу с телефоном. Ну и себе тоже не забывает выбить. И снова садится в хвосте, пришептывая какие-то мелодии.
А казалось бы, обычный серый декабрьский день.