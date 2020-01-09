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Размышления в очереди в салоне связи. Колонка Тамары Лисицкой

10.01.2020 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Размышления в очереди в салоне связи. Колонка Тамары Лисицкой
фото из личного архива / АиФ

Мутный зимний день, салон связи, очередь. Раз очередь – так и встаю носом в ближайшую спину. Следом за мной еще дама занимает место. А за ней –  девица молодая, энергичная. Девица вертит головой и интересуется:

- А очередь электронная?

Мы все переглядываемся, слегка напряженные. Ага, значит, мы тут стоим-стоим, а сейчас кто-то резвый возьмет талончик и автоматически переместится в лидеры?  Поэтому спина впереди грозно отвечает:

- Живьем мы…

Девица кивает и утыкается в телефон. Стоим.

Входит бодрый мужчина  богемной  наружности - седая борода,  берет, пальто... Садится, покряхтев на все лады.

- Как говорил Генри Форд: «Если у меня есть выбор, сидеть или стоять, я выберу «сидеть», - сообщает мужчина. - А если есть выбор, сидеть или лежать, я выберу «лежать». Вот как надо! Поэтому  и стал миллионером. И до 83 лет дожил. Надо себя беречь.

- Да поздно уже беречь-то! – горько улыбается дама. – Всю жизнь не берегли, не надо и начинать.

Тут мужчина вздергивает брови и  достает телефон:

- Я вам сейчас покажу! Сейчас! Вот! Сколько лет этой девочке? Как думаете?

Размышления в очереди в салоне связи. Колонка Тамары Лисицкой Почему в разном возрасте мы радуемся по-разному? Колонка Тамары Лисицкой

И пускает по очереди телефон.

На фото – очень обаятельная  седая дама в национальном костюме.  Сложно сказать, сколько ей лет.

- Думаете, 60? – мужчина выдерживает театральную паузу, а потом сообщает, лучась гордостью: - 82! Моя танцорка! Молодым фору даст! А вы говорите – «поздно»…  Вот! Настрой! Настрой – главное!

Очередь молчит. Но какая-то такая нота новая… Что-то такое в очереди начинается, какая-то светлая реакция.

Тут наконец освобождается  оператор и грозно сообщает в открывшуюся между компьютерами брешь:

- Очередь электронная! Без  талонов не обслуживаем!

А-а-а! Спины напрягаются. Это что же, все зря стояли, и… Кто там ближе всего к талонам?

А ближе всего Дед Мороз…

Он уже берет талончик. И передает его спине передо мной. Следующий отдает мне. Потом «оталонивает» грустную даму и девицу с телефоном. Ну и себе тоже не забывает выбить. И снова садится в хвосте, пришептывая какие-то мелодии.

А  казалось бы, обычный серый декабрьский день.

Размышления в очереди в салоне связи. Колонка Тамары Лисицкой
Тамара Лисицкая: Утрата контроля над своей жизнью ведет к выключению жизни
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фото из личного архива / АиФ Мутный зимний день, салон связи, очередь. Раз очередь – так и встаю носом в...
 
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