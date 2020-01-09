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Эксперт: Криптовалюта станет убежищем от надвигающегося кризиса
Источник материала: Партизан
В начале января курс биткоина меняется почти ежедневно – он то стремительно идет на подъем, то снижается. Так, 8 января биткоин поднялся выше $8,4 тыс. и с утра 9 января был еще на отметке $8,3 тыс., но позже упал ниже $8 тыс. – до $7,9 тыс.
Однако многие эксперты считают, что в наступившем году биткоин может укрепиться и взлететь до нового максимума.
В комментарии
– Основным драйвером и катализатором роста биткоина и других наиболее капитализированных криптовалют является глобальная нестабильность и эскалация военных конфликтов. С самого начала года мы видим череду мировых потрясений и беспокойства. В данном контексте криптовалюта выглядит как универсальный актив для вложений.
Ввиду своей децентрализованности, интернациональности и доступности он наименее подвержен влиянию со стороны локальных факторов, санкций государств и корпораций, регуляции. Криптовалюта устойчива к политическим проблемам, основной регулятор курса – поведение инвесторов на рынке.
Чем выше градус эскалации, тем выше цена на биткоин. Интересно отметить, что также реагирует и курс одного из самых традиционных активов – золота.
Дальнейший рост и развитие инфраструктуры для инвестирования и возможность платежей с помощью криптовалюты будет также способствовать росту криптовалюты в цене. Как отмечалось мною ранее, 2020 год будет годом новых ICO, которые будут выводить на рынок серьезные инновационные проекты.
Надвигающаяся рецессия пугает, однако является и возможностью качественно развить криптовалюту как новый вид активов. По моему видению, Беларусь должна стать одним из центров развития криптовалюты за счет создания международных цифровых платформ для инвестиционных и коммерческих сделок на блокчейне.
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В начале января курс биткоина меняется почти ежедневно – он то стремительно идет на подъем, то снижается. Так, 8 января биткоин поднялся выше $8,4 тыс. и с утра 9 января...
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