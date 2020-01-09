2019 год стал самым теплым в истории Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Белгидромет назвал 2019 год одним из самых теплых за историю наблюдений в Беларуси. Об этом заявила замначальника Белгидромета Светлана Кузьмич.

По словам Светланы Кузьмич, среднегодовая температура на планете повышается. В Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Январь в ту зиму был аномально теплым: средняя температура по месяцу составила +0,3 градуса.

"2019 год был аномально теплым. Среднегодовая температура составила + 8,8 градуса при норме + 6,7. На протяжении всего года (за исключением января и июля) наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур", - сказала Светлана Кузьмич.

Например, средняя температура января составила - 5,1 градуса, что ниже климатической нормы на 0,7 градуса. Средняя температура за весну – + 8,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,9 градуса. Летний сезон был теплее обычного на 1,2 градуса, средняя температура составила + 18,6 градуса. Осенью температура воздуха составляла в среднем 8,8 градуса. Такая теплая осень на территории страны, по данным синоптиков, была второй раз за последние 75 лет, передает БелТА .

Завершился год теплым декабрем. Температура воздуха составила + 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. По данным Белгидромета, декабрь 2019 года занял второе место после декабря 2006 года, когда температура составила + 2,6 градуса.