ГАИ усилит профилактическую работу вблизи школ и детских садов

Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ усилит профилактическую работу вблизи учреждений образования. Об этом сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК.

Специалист отметила, что после продолжительных зимних каникул важно напомнить детям о безопасном поведении на дорогах. С этой целью столичная Госавтоинспекция усилит работу в данном направлении. Инспекторы посетят учреждения образования, где проведут различные профилактические мероприятия, акции, беседы, игры, в ходе которых напомнят основные правила, знание и соблюдение которых поможет несовершеннолетним избежать травм на дорогах.

Также сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять в усиленном режиме дежурство вблизи учреждений образования. Особое внимание будет уделено соблюдению Правил дорожного движения в жилой зоне и правилам перевозки детей.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что ознакомление детей с Правилами дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улице не принесут желаемых результатов, если в этом процессе не будут участвовать родители. Родителям следует повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге и проконтролировать, чтобы дети, отправляясь в школу или на прогулку, были обозначены световозвращающими элементами.

По словам Виктории Царук, одной из основных причин дорожных происшествий с несовершеннолетними часто становится то, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных ситуациях. Эти действия не всегда бывают правильными, поэтому необходимо подавать только положительные примеры правильного поведения на дороге детям.

Госавтоинспекция также обращает внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно вблизи учреждений образования

СПРАВКА

За 2019 год на территории Минска произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (за 2018 год – 67), в результате которых 57 детей были травмированы (за 2018 год – 70).