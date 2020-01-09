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Алла Пугачёва и Максим Галкин сходили в кино с детьми. В сети оценили домашние образы пары

10.01.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с дочерью и сыном сходили в кино. 

Милый семейный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева держит за руку дочь Елизавету. Вся семья уже готова к выходу и надела верхнюю одежду. 

Максим Галкин: 
Поход в кино. 

Алла Пугачёва и Максим Галкин сходили в кино с детьми. В сети оценили домашние образы пары
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Подписчики оценили «домашние» образы супругов и отметили, что им очень идет такой непосредственный стиль. 

На Алле Пугачевой были надеты светлые джинсы, красная блуза и бежевая куртка. Дополняли образ очки с красной оправой и кольцо того же цвета. 

Многие поклонники оценили сходство звездной мамы с ее дочками – как с младшей Елизаветой, так и со старшей – Кристиной Орбакайте.  

«Прекрасно смотритесь»,  

«Так похожи с Кристиной»,  

«Самая красивая семья».  

Во время праздников Максим Галкин опубликовал фото с друзьями. Глядя на него, фанаты не поверили глазам (смотрите здесь).  

Люди в материале: Алла Пугачёва, Максим Галкин, Елизавета Галкина, Гарри Галкин
 
 
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Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с дочерью и сыном сходили в кино.  Милый семейный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева...
 
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