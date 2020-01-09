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Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

10.01.2020 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

Причиной авиакатастрофы могло стать обледенение лайнера. Комиссия установила, что работы по обработке воздушного судна специальной жидкостью были выполнены частично. По решению командира самолёта её нанесли только на стабилизатор.

Кроме того, комиссия пришла к выводу, что погодные условия в момент взлета лайнера не могли оказать влияния на возникновение особой ситуации. Расследование продолжается.

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Стала известна причина крушение самолёта Bek Air

Напомним, крушение самолёта произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Алм-Аты 27 декабря. В результате авиакатастрофы 12 человек погибли, еще 69 получили травмы. Деятельность компании Bek Air приостановлена на неопределенный срок.

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Новости мира. Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной авиакатастрофы могло стать...
 
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