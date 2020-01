Первый флешмоб 2020-го: девушки собирают деньги на помощь Австралии голыми фото

Источник материала: KYKY

В Австралии вот уже три месяца бушуют пожары – сильнейшие за всю историю страны. От огня погибли 28 человек и больше миллиарда животных, уничтожены свыше 2,2 тысячи жилых домов. Каждый неравнодушный помогает бороться с бедствием, как может. Например, актеры, включая Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман и Хью Джекмана, перечисляют сотни тысяч долларов из собственных счетов, другие запускают в сети флешмобы, сами того не ожидая. Так благодаря секс-работницам и моделям в интернете родился первый массовый тренд 2020-го: девушки собирают деньги в обмен на свои «голые» фото.

Все началось с 20-летней Instagram-модели Кейлен Уорд. Она пообещала отправить свое откровенное фото каждому, кто пожертвует хотя бы десятку долларов австралийскому фонду, который «воюет» с огнем. От пользователей требовалось делать взносы, показывать доказательства – и получать фото в стиле «ню». Спустя неделю Уорд отчиталась, что добыла больше миллиона долларов.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Правда, в этой истории есть и обратная сторона – внимание СМИ привело к тому, что о действиях Кейлен узнали родственники и друзья, а многие фото, отданные за деньги, утекли в сеть. Тем не менее, своим поступком девушка вдохновила других людей: так сформировался флешмоб #nakedforaustralia – и к нему даже присоединилась известная порноактриса Райли Рид. Кто-то действительно готов оголяться на камеру за донаты, а кто-то относится к тренду с юмором:

Joining in @lilearthangelk



I’m sending nudes to every person who donates $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = 1 nude to your DM. You must send me confirmation that you donated.



Katie Day - Vancouver YVR (@KatieDayXo) January 5, 2020