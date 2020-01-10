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Как Фрида. Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям

11.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18-летняя Сара Мари Кларк из Дании долгое время пыталась избавиться от своей моноброви. Но однажды девушка решила больше не тратить деньги на косметические услуги и неожиданно стала популярной в интернете.

«Помню, когда рассказала друзьям о своих планах начать отращивать монобровь, они были настроены скептически, ведь это выглядит немного странно», — рассказывает Сара Мари Кларк в интервью изданию Ladbible. Девушка утверждает, что ей приходилось сталкиваться с травлей. Однажды в автобусе к Саре пристали несколько девушек, которые фотографировали ее и обзывали. Но есть и обратная сторона медали: поклонников у экзотической красотки тоже предостаточно.

«Был один парень, который постоянно мне писал. Говорил, что сделает все, только бы встретиться со мной из-за брови. Уверена, у некоторых мужчин просто какой-то фетиш. Парни теперь часто флиртуют и предлагают познакомиться», — отметила Кларк.

 
Теги: знакомства
 
 
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18-летняя Сара Мари Кларк из Дании долгое время пыталась избавиться от своей моноброви. Но однажды девушка решила больше не тратить деньги на косметические услуги
 
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