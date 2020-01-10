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Беларус чуть не убил украинца из-за Сталина
Источник материала: Партизан
В Италии беларус избил украинца из-за Сталина
Политический спор едва не окончился убийством 47-летнего украинца в итальянском городе Сордьо.
В Италии два дальнобойщика из Украины подрались из-за спора о политике и советском коммунистическом вожде Иосифе Сталине, сообщает местное издание il Cittadino.
Конфликт произошел 5 января. Отмечается, что мужчины вместе обедали и распивали алкогольные напитки во время стоянки в Сордьо.
По словам очевидцев, дальнобойщики эмоционально спорили о политике и выкрикивали имя Сталина. 59-летний белорус родом из Украины нанес удары своему 47-летнему украинскому оппоненту железным прутом.
Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины диагностированы серьезные травмы головы.
Тем временем гражданину Беларуси предъявлены обвинения в покушении на убийство.
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В Италии беларус избил украинца из-за Сталина
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