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Погода не радует: ожидается дождь, мокрый снег и еще несколько неприятных и даже опасных явлений
Источник материала: Партизан
В субботу, 11 января, небесная канцелярия явно не порадует белорусов.
День выдастся облачным, с прояснениями. Во многих регионах страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ночью и утром в некоторых районах Витебской области возможен сильный мокрый снег, а также налипание мокрого снега. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды.
Кроме того, местами будет гололед, а днем на отдельных участках дорог – гололедица.
В связи со столь неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется быть особенно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию.
Не нужно совершать резких необдуманных маневров, включая стремительные перестроения и обгоны, поскольку при гололедице подобные действия чреваты заносами с последующими серьезными последствиями.
Что касается ветра, то в субботу он будет дуть с юго-запада и севера. Скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, а при порывах – до 15-18 м/с.
В ближайшие сутки температура воздуха составит от 0 до 6 градусов тепла.
В Минске в субботу прогнозируется мокрый снег, сплошная облачность и от +1 до +3 градусов.
А вот в Бресте пройдет дождь. Здесь столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов со знаком плюс.
Снег, метель, сплошная облачность и от 0 до 2 градусов мороза – такая погода установится завтра в Витебске.
В Гомеле существует большая вероятность появления дождя. Температура воздуха в этом областном центре составит от +4 до +6 градусов.
Дождь возможен и в Гродно, где на термометрах зафиксируется значение в пределах 3-5 градусов выше ноля.
В Могилеве на фоне сплошной облачности выпадет мокрый снег. Термометры покажут от +1 до +3 градусов
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В субботу, 11 января, небесная канцелярия явно не порадует белорусов.
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