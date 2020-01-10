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В Несвижском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Осматривается место происшествия, проводятся следственные действия. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний хозяин дома. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В Миорском районе мужчина подозревался в убийстве гостя поленом.
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Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека. Как сообщает Следственный комитет,...
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