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В Несвижском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

11.01.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека. 

Как сообщает Следственный комитет, погибшим оказался 60-летний мужчина, ему были причинены ножевые ранения. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Осматривается место происшествия, проводятся следственные действия. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний хозяин дома. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

В Миорском районе мужчина подозревался в убийстве гостя поленом. 

Погибший несколько дней просидел за праздничным столом – здесь подробности

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Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека.  Как сообщает Следственный комитет,...
 
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