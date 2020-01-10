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Лукашенко ввел экологический налог на российскую нефть и может остановить транзит

11.01.2020 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне конфликта Москвы и Минска, которые не могут договориться о цене на поставку российской нефти, Беларусь ввела экологический налог на транзит сырья из РФ в Европу.

Лукашенко ввел экологический налог на российскую нефть и может остановить транзит
До этого Минск неоднократно поднимал вопрос о необходимости повышения стоимости транспортировки российской нефти, объясняя это неудовлетворительным состоянием инфраструктуры. Теперь же новый налог может стать скрытой формой повышения платы за транзит. Но это не все меры, на которые готов Минск.

Белорусские власти могут приостановить транспортировку российской нефти за рубеж по нефтепроводу "Дружба". Об этом пишет портал TUT.BY со ссылкой на источники, заслуживающие доверия.

"Уже есть проект постановления [правительства], которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по "Дружбе" в Европу", — передают журналисты слова своего источника. Сообщается, что эта мера вызвана необходимостью диверсификации поставок нефти в Беларусь.

"Нефть — дорогая. "Труба" сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России", — сказал журналистам TUT.by второй собеседник.

Беларусь ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко. «В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%»,— отметили в пресс-службе и добавили, что объектом налогообложения признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами. Оператором и владельцем белорусского участка трубопровода «Дружба», по которому перекачивается нефть из России в Европу, является ОАО «Гомельтранснефть Дружба».


Введение экологического налога может стать скрытой формой повышения тарифа на транзит, которого Беларусь пытается добиться не первый год.

Желание поднять тарифы Минск объяснял состоянием белорусского участка «Дружбы», который нуждается в ремонте.

В «Транснефти» же считали удовлетворительным техническое состояние трубы. Идея экологического налога впервые появилась еще весной 2019 года, но тогда Беларусь не решилась его ввести.

Теперь Минск вводит экологический сбор на фоне конфли а с российскими нефтекомпаниями, которые в этом году не согласились подписывать контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. Основными поставщиками являются «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Минск потребовал от них отказаться от премии к экспортному паритету при поставках в страну (примерно $6 на тонну). Единственными поставщиками, согласившимися поставлять нефть в Беларусь на наших условиях, стали «Нефтиса» и «Русснефть» (обеими владеет «Сафмар» Михаила Гуцериева).

10 января конфликт прокомментировали в российском правительстве. По словам профильного вице-премьера Дмитрия Козака, правительство не вмешивается в частные коммерческие контракты. «Особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует полностью на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются. Эта надбавка (премия к эксп ному паритету.— Прим.) к цене, которая существовала и которую наши белорусские коллеги предлагают как-то централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской отрасли»,— сообщил чиновник.

При этом, учитывая беспошлинный характер поставок нефти в Беларусь(экспортная пошлина в январе составляет $77 на тонну), а также географическую близость этого рынка, стоимость нефти для Беларуси даже в этом году может быть существенно — на $50–60 за тонну — ниже, чем для Центральной Европы или по сравнению с котировками в Роттердаме, пишет "Коммерсант".
 
Теги: Минск
 
 
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