КХЛ: минское «Динамо» дома обыграло «Витязь»

Источник материала: Аргументы и факты

Счёт в матче открыли минчане — на 30-й минуте забросил Марк-Андре Граньяни. Спустя минуту хозяева вели уже с преимуществом в две шайбы. На 45-й «Динамо» сделало счёт 3:0 в свою бользу благодаря голу Андрея Костицына.

«Витязь» сумел отыграть два балла стараниями Даниила Пыленкова (48-я) и Павла Воробья (58-я), но на большее у гостей сил не хватило.

— Мы хорошо подготовились к этому матчу. Было много собраний, где мы общались с командой и анализировали нашу игру. Утром я зашел в раздевалку и понял, что ребята на самом деле готовы к игре. Что касается матча, первый период был действительно хорош в нашем исполнении. Второй провели тоже отлично, смогли реализовать свои моменты. В последней трети играли достойно, но не так здорово, как в первых двух. Хорошо, что Андрей Костицын смог забросить такую важную шайбу. Потом случилось то, что, к сожалению, очень часто происходит с нами в этом сезоне. Наша неопытность дала о себе знать. Последние 10 минут играли так, будто чего-то ожидали и думали, что же сможет предпринять «Витязь», — прокомментировал исход встречи главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.