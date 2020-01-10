О том, что делается в направлении пожарной безопасности рассказал начальник РОЧС Сергей Халдай

Источник материала: Газета Авангард

В минувшем году обстановка с пожарами и гибелью людей от них в районе была крайне сложной. К сожалению, наступивший год также начался с трагедии. О том, что делается в данном направлении, «Авангарду» рассказал начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Халдай:





– Пожарной безопасности всегда уделяется большое внимание, но, несмотря на это, случаи возникновения пожаров все же нередки. Так, в прошлом году на территории района произошло 44 пожара (в 2018 – 35), от которых погибли 3 человека (в 2018 – 4). Их причины: неосторожное обращение с огнем (19 пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (16), нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования (3), поджог (5), механическое нарушение узлов и деталей (1). Но основной причиной гибели людей на пожарах было и остается неосторожное обращение с огнем. К примеру, за последние 10 лет от пожаров на территории района погибли 92 человека, из них 89 находились в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 96% от общего числа погибших.

Однако эти проблемы не могут быть решены отдельно каким-либо субъектом профилактики, с ними нужно бороться сообща и ежедневно, в связи с чем в рамках работы смотровых комиссий должна осуществляться комплексная оценка условий проживания граждан группы риска, семей, где воспитываются несовершеннолетние дети, многодетных семей. При этом особый акцент делается на домовладения с печным отоплением, проводятся профилактические беседы, раздаются памятки.

Смотровыми комиссиями мы научились в определенной степени влиять на технические причины возникновения пожаров, а вот на связанные с действием человека, к сожалению, не в полной мере. Люди должны четко понимать, что учиться лучше на чужих ошибках, нежели на своих. Ведь порой цена за беспечность слишком высока и приходится расплачиваться своим здоровьем или собственной жизнью. С целью пропаганды и обучения граждан безопасным условиям проживания стараемся задействовать все источники информационной работы и увеличить количество их привлечения. Но все это не будет действенно без четкого понимания каждого, что только он сам несет ответственность за свою жизнь и за жизнь тех, кто ему дорог.

С наступлением холодов наблюдается увеличение числа пожаров, причиной которых становится нарушение эксплуатации печного оборудования, о чем свидетельствуют последние происшествия. Так, 31 января в РОЧС поступило сообщение о возгорании вагончика-бытовки в Коммунаре. Как удалось выяснить, после прекращения работ на строительном объекте сторож разжег металлическую печь, находящуюся в вагончике. В течение ночного дежурства до момента обнаружения пожара он примерно пять раз загружал топливник печи, предварительно убедившись, что предыдущая партия дров догорела. Дрова брал в куче обрезков досок, сложенной около стенки печи. Загрузив очередную партию, мужчина прилег на установленную около стены печи скамью и уснул. Проснулся он от звука трескающейся древесины, на тот момент уже наблюдалось задымление в верхней части вагончика и горели доски возле самой печи. К счастью, трагедии удалось избежать. Самостоятельно потушить пожар сторож не смог, на помощь он вызвал спасателей. В результате мужчина получил ожоги кистей рук. Рассматриваемая причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

А вот в случае с жителем Буды Люшевской избежать беды, увы, не удалось. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в центральную районную больницу с диагнозом «термический ожог (пламенем) всего тела и обугливания нижних конечностей 2-3 степени 95% тела», где впоследствии скончался. Проверкой установлено, что мужчина во дворе дома эксплуатировал нетеплоемкую отопительную печь кустарного изготовления, у которой отсутствовала дверца топливника. Находясь от печи в непосредственной близости, на потерпевшем загорелась одежда.

Эти случаи в очередной раз доказывают, что наша безопасность – только в наших руках. Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности, это позволит вам сохранить жизнь и здоровье.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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