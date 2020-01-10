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ЧП: в Минске горел ночной клуб. Эвакуировали 170 человек

11.01.2020 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожар произошел в ночном клубе на ул. Притыцкого, 62 в Минске рано утром 11 января, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МЧС.

В это время в помещениях клуба находилось около 150 посетителей. К приезду спасателей они покинули здание.  Выяснилось, что в фойе клуба произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка.


Работники МЧС ликвидировали возгорание в 6:30. Пострадавших нет.

Всего администрацией ночного клуба было эвакуировано 150 посетителей и 20 человек персонала. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки осветительной сети.

Фото МЧС
 
Теги: Минск
 
 
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Пожар произошел в ночном клубе на ул. Притыцкого, 62 в Минске рано утром 11 января, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МЧС.
 
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