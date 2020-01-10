ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полет творчества Виктора Песлякова-Дзержинского

11.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В нынешнем году 1-го января наш земляк, талантливый живописец Виктор Песляков-Дзержинский отпраздновал бы 85-летие.

Полет творчества Виктора Песлякова-Дзержинского
Виктор Песляков-Дзержинский

Малая родина Виктора Ва-сильевича – Рогинь. И хотя более 60-ти лет он прожил в Российской Федерации, все же каждый год находил возможность приехать в родные края, где родился, вырос, где покоятся его родственники, где столько близких для него людей.

Детство живописца легким не назовешь. Рано потеряв мать, он вместе с сестрой попал на воспитание к бабушке. Отец, вернувшись с фронта, создал новую семью, и подрастающие дети, почувствовав себя вольными птицами, были вынуждены рано взрослеть и искать свое место в жизни.

Проучившись после Рогинской школы год в Жировичском сельcкохозяйственном техникуме, Виктор решил, что выбрал не ту стезю, и в 1953-м переехал в подмосковный город Химки. Там окончил авиационный техникум, работал на заводе, при этом активно занимался спортом, не раз становясь победителем различных спортивных состязаний.

Талант к рисованию у него проявился еще в раннем детстве. И в конце 70-х годов он был художником-оформителем на комбинате художественных работ Мособлхудожфонда. Активную деятельность начал в 1975-м с участия в районных выставках и фестивалях искусства, за что, к слову, неоднократно удостаивался почетных грамот и дипломов. Как говорил мастер кисти, наиболее удачно в его исполнении выходили миниатюры, написанные маслом, которые на всевозможных выставках и вернисажах расходились на «ура», буквально за 40 минут, брали сразу по 5-6 работ. Особенным спросом миниатюры пользовались у иностранцев.

Основная тема в живописи Виктора Песлякова – пейзажная лирика. В пейзажах художник находил постоянный источник вдохновения, тонко чувствовал красоту природы России и малой родины – Рогини. Еще одним немаловажным источником его вдохновения были литературные произведения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других русских классиков.

В 1979 году Виктор Васильевич окончил Заочный народный университет искусств сразу по трем факультетам: живописи, руководителя изостудии и оформительского искусства, что дало дополнительные навыки в воссоздании любимых им пейзажей. С 2003-го являлся членом Творческого союза художников России, с 2007-го – членом общественной организации «Союз художников Подмосковья». Его картины разошлись по всему миру и находятся во многих частных коллекциях.

В последние годы художник привозил свои картины на Будакошелевщину, они хранятся в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко, в Рогинском центре народного творчества и Рогинской школе. По его словам, Рогинь – родина его души. На родной земле ему даже дышалось по-другому. Не передать словами, какой небывалый подъем он ощущал, как только пересекал российско-белорусскую границу. А как приятно было видеть, что родная деревня преображается, хорошеет и живет полной жизнью! К тому же, когда он приезжал на празднование 150-летия Рогинской школы, знакомые подметили, что фамилия Песляков – не местная, ведь его отец был родом из Западной Беларуси. Тогда живописец решил взять двойную фамилию, соединив фамилии отца и матери, и стал Песляковым-Дзержинским.

Желающие познакомиться и прикоснуться к творчеству нашего талантливого земляка могут посетить действующие выставки в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко и историко-краеведческом музее.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фото из архива редакции

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году 1-го января наш земляк, талантливый живописец Виктор Песляков-Дзержинский отпраздновал бы 85-летие. Малая родина Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
На концерт новой группы Сергея Михалка можно пройти бесплатно. Рассказываем как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика