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В Минске микроавтобус врезался в легковушку и лёг на крышу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 января примерно в полседьмого вечера микроавтобус врезался в легковушку.
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Микроавтобус выехал на съезд с МКАД и врезался в Volkswagen, после чего оказался за пределами проезжей части и перевернулся.
К месту происшествия выезжали сотрудники ОГАИ Московского РУВД.
На неделе в Речицком районе перевернулся микроавтобус.
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Новости Беларуси. 10 января примерно в полседьмого вечера микроавтобус врезался в легковушку. Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель Peugeot двигался по...
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