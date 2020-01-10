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В Минске микроавтобус врезался в легковушку и лёг на крышу

11.01.2020 09:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 января примерно в полседьмого вечера микроавтобус врезался в легковушку. 

Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель Peugeot двигался по внутреннему кольцу МКАД в третьей полосе в сторону улицы Шаранговича. В какой-то момент транспортное средство занесло. 

В Минске микроавтобус врезался в легковушку и лёг на крышу
Фото: МВД Беларуси 

Микроавтобус выехал на съезд с МКАД и врезался в Volkswagen, после чего оказался за пределами проезжей части и перевернулся. 

К месту происшествия выезжали сотрудники ОГАИ Московского РУВД. 

На неделе в Речицком районе перевернулся микроавтобус.

Перед транспортным средством выехала и притормозила легковушка – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 10 января примерно в полседьмого вечера микроавтобус врезался в легковушку.  Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель Peugeot двигался по...
 
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