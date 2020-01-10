ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК Беларуси: Мошенники облапошили десятки любителей бани

11.01.2020 09:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета РБ по городу Минску расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ЧУП «Альбериум Строй», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом говорится в сообщении СК РБ.

Как сообщает пресс-служба МВД, во Фрунзенское РУВД Минска поступили более 60 заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от упомянутого предприятия.

«По оперативной информации, 35-летний минчанин и 28-летний гомельчанин в 2018 году создали сайт в сети интернет, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя его официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от 6.000 до 24.000 долларов США. Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В самом начале своей деятельности и вплоть до марта 2019 года предприятие заказы выполняло. А затем перестало – но заказы при этом принимать продолжило. В результате такой деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму 400.000 белорусских рублей».

В настоящий момент установлено 74 эпизода противоправной деятельности мужчин. Однако у следствия имеются основания полагать, что лиц, пострадавших от их действий, может быть больше.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление Следственного комитета РБ по городу Минску расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ЧУП «Альбериум Строй», обвиняемых в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода не радует: ожидается дождь, мокрый снег и еще несколько неприятных и даже опасных явлений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика