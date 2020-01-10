Brexit уже обошелся Великобритании в 170 млрд долларов

Источник материала: Ежедневник





Решение о выходе Великобритании из Евросоюза, принятое на референдуме в июне 2016 г., уже обошлось ей в 130 млрд фунтов (170 млрд долларов), выявило исследование Bloomberg Economics.

К концу 2020 г. урон может достичь 200 млрд фунтов (262 млрд долларов), так как неопределенность относительно торговых отношений страны с блоком сохраняется.

Исторически между экономическим ростом Великобритании и других стран «большой семерки» наблюдалась сильная корреляция. Но после референдума о Brexit она нарушилась, выяснили специалисты Bloomberg Economics. В результате британская экономика стала отставать от экономики других развитых стран, и теперь она на 3% меньше, чем могла бы быть при сохранении прежних отношений с ЕС.