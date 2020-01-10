ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевские областные чиновники обустроили себе очень дешевую столовую

11.01.2020 11:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Волонтёр “Могилёвской Весны” сравнил цены в столовой в Доме Советов с тем, что предлагают обычным могилевчанам.

Могилевские областные чиновники обустроили себе очень дешевую столовую
1 из 6

Уже на этапе выбора подноса и ложки с вилкой – шок. Как видно на заглавном фото, в ложках и вилках просверлены дыры. Обычно так столовые приборы выглядят в тюрьмах. Но в данном случае это – могилёвский Дом Советов, в котором заседают Могилёвский облисполком, областной совет народных депутатов и представитель президента-инспектор по Могилёвской области.

На риторический вопрос, не воруют ли вилки чиновники, работницы ответили укоризненным взглядом и очевидной неприязнью.

Наш волонтёр пришёл к концу обеденного перерыва. Это значит, что большая половина меню уже разошлась. Пришлось довольствоваться вот таким вполне стандартным набором. Правда, куриное филе с ананасом пришлось взять без гарнира – оставалась лишь тушеная капуста. Всё самое вкусное чиновники уже размели.

Таким образом, щи из свежей капусты, салат «Мимоза», хлеб, куриное филе с ананасом и компот обошлись в 4 рубля 92 копейки. Совсем не плохо для тех, кто свои «по 500» считают в долларах.

Очевидно все эти блюда делаются здесь ещё с советских времён, поэтому кухня предсказуема, но достаточно вкусна. Тарелки здесь выглядят, конечно, старомодно и стаканы гранёные, а их наполнение вовсе не хуже, чем в кафе, в которое мы отправимся для сравнения.

Интересно, что первыми во время обеда в облисполкоме уходят самые дорогие блюда. Например, горбуша запеченная с грибами за 3 руб. 71 коп. Кому интересно покопаться в ценах, вот весь прайс-лист. Значительная часть продуктов стоит меньше 1 рубля.

Дом Советов – это полная копия столичного дворца. Столовая тут находится аккурат посередине здания, на первом этаже.

Если бы её не было, то пришлось бы чиновникам идти, например, в ближайшее кафе. Оно находится через дорогу, по улице Пионерской и называется «Хмель». Кафе совсем недорогое.

Мы зашли туда, чтобы сравнить стоимость стандартного ланча. Кафе расположено в месте, где нет большого скопления людей, местные жители живут не богато. Поэтому это стандартное заведение, куда можно прийти перекусить, не боясь больших финансовых затрат.

Меню ланча выставлено на столике: тут щи стоят уже 2,50 руб, похожий салат нам бы обошелся в 2,40 руб, а горячие блюда меньше 4 рублей не стоят в принципе. Особенно умилил «напиток фруктовый» ровно за 1 рубль. Через дорогу у чиновников такой же стоит 26 копеек. То есть, один к четырём!

Итак, чиновник — это не только обещанная президентом зарплата, но ещё и «социальный сервис», который обеспечивает экономное, но вкусное питание.

Кто же этот волшебник, который мог бы позволить прожить гражданам даже на минимальную зарплату? С 10 утра и до 15.00 чиновников кормит могилёвский мясокомбинат.

Заметили, на вывеске упомянут ещё и торговый объект? Он открывает свои двери в 9 утра, а закрывает в 16.00 – с этого времени чиновники уже примерно собираются домой. Кстати, это даже не восьмичасовой рабочий день: с девяти до четырёх всего семь часов.

Могилёвский мясокомбинат ещё имеет в здании облисполкома и свой магазин, где цены тоже не кусаются. Продукция там всегда свежая, и есть то, что не всегда встретишь на прилавках в спальных районах.

Но вернёмся в столовку. Ради справедливости стоит добавить, что питаются руководители области без лишнего пафоса. Всё здесь выглядит, в отличие от коридоров Дома Советов, очень простенько. На обеде чиновник снимает маску важного человека и становится обывателем, спешащим урвать дешёвое. Совсем как в каком-нибудь студенческом городке.

Даже подносы они сдают на мойку сами, как простые смертные. Вот в это окошко, за которым не всегда получают «по 500» хотя бы в белорусских рублях.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтёр “Могилёвской Весны” сравнил цены в столовой в Доме Советов с тем, что предлагают обычным могилевчанам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Brexit уже обошелся Великобритании в 170 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика