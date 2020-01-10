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Госсекретарь США Помпео может посетить Беларусь в конце января

11.01.2020 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибудет с визитом в Украину в конце января. Об этом стороны договорились во время телефонного разговора между Помпео и Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента Украины.



«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», – говорится в пресс-релизе Офиса.

В турне Помпео, запланированном на начало января, но перенесенном, Беларусь стояла в графике посещений после Украины. Госсекретарь США также планировал посетить Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Помпео должен был приехать в Минск 4 января, но поездку отложили из-за обострения ситуации в Ираке и Иране.

6 января Помпео и глава беларусского МИД Владимир Макей обсудили перенос визита. Беларусская сторона выразила готовность принять госсекретаря США во взаимоприемлемые даты.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный секретарь США Майкл Помпео прибудет с визитом в Украину в конце января. Об этом стороны договорились во время телефонного разговора между Помпео и...
 
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