Услышать радость Рождества

Источник материала: Радзiма





Вот и пришел светлый, добрый, радостный, красивый праздник Рождества Христова — православные христиане встретили его 7 января. В этот день в храмах Глуска было как никогда многолюдно и особенно много детей. Уже стало традицией, что к Рождеству воспитанники воскресных школ готовят праздничные выступления — небольшие концерты. Ребята, которые занимаются при Свято-Богоявленском храме Глуска, после праздничной Божественной литургии прочитали и спели красивые стихи и песни о Рождестве, а затем с помощью красочной батлейки показали библейскую историю о том, как родился в Вифлееме Спаситель, как эту радостную весть услышали от ангела пастухи, как пришли к Нему за звездой восточные мудрецы, как, замыслив худое, их хотел обмануть злой царь Ирод, но вестник Божий открыл им этот обман… Расписная батлейка, красивые куклы, умело подобранная музыка, древняя, но всегда актуальная тайна Боговоплощения и радостные лица детей — всё это и трогало, и умиляло, и радовало, и тем самым усиливало ощущение праздника у всех, кто находился в храме. Настоятель храма отец Михаил поздравил прихожан с Рождеством Христовым, пожелал мира, радости и счастья на многая и благая лета, а юных артистов поблагодарил за замечательное выступление и вручил им подарки. Сладости получили и другие дети, кто рассказал стихи про зиму, елку, Рождество.











Двойную радость и двойной для себя праздник ощутили и отметили настоятель и прихожане второго глусского храма — Рождества Христова, для которых день Рождества является еще и их храмовым праздником. Здесь тоже было более многолюдно, чем обычно. После Божественной литургии ребята из воскресной школы исполнили стихи и песни о Рождестве Христовом и сыграли сказку «Теремок» на новый лад, она тоже о дружбе, а еще — об умении видеть свои ошибки, просить прощения и прощать и, конечно, о Рождестве. Небольшие выступления к празднику в храме показали также ребята из приемных семей Илоны Морозовой и Натальи Мохневой и детского дома семейного типа Кондратеня. Все ребята, кто был в храме, получили подарки и сладкие угощения.







Особенность праздника Рождества Христова в том, что он не заканчивается в тот день, когда приходит, как это бывает с иными праздниками, а только начинается с него. И радость его не внешняя, не шумная, не скоротечная, а глубокая, тихая, внутренняя, даже глубинная. Люди, которые по-настоящему ждут Рождество и готовятся к нему, ощущают эту радость не только внешне (от веселья, песен, подарков и угощений), а чувствуют ее в своей душе — теплом, светом, тишиной, умиротворением. Тем, кто их почувствовал, хочется пожелать сохранить в себе это надолго, а тем, кто пока не проникся и не ощутил, — попытаться прислушаться к себе и всё же поверить, услышать и принять.

Т. ЛУГАВАЯ

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