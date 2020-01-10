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У Андрея Костицына родился сын
Источник материала: Tut.by
В день матча с подольским «Витязем» у нападающего минского «Динамо» Андрея Костицына родился, сообщает официальный
День рождения сына Андрей Костицын отметил отличной игрой во встрече с «Витязем». Он забросил победную шайбу, а команда прервала серию из девяти подряд домашних поражений.
В этом сезоне на счету капитана «Динамо» 25 (11+14) очков в 44 матчах.
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В день матча с подольским «Витязем» у нападающего минского «Динамо» Андрея Костицына родился, сообщает официальный сайт «зубров».
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