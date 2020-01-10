У Андрея Костицына родился сын

Источник материала: Tut.by

В день матча с подольским «Витязем» у нападающего минского «Динамо» Андрея Костицына родился, сообщает официальный сайт «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

День рождения сына Андрей Костицын отметил отличной игрой во встрече с «Витязем». Он забросил победную шайбу, а команда прервала серию из девяти подряд домашних поражений.

В этом сезоне на счету капитана «Динамо» 25 (11+14) очков в 44 матчах.