Доктор Смерть по заказу президента. Мэрилин Монро убил личный психиатр?

Источник материала: Аргументы и факты

Тему загадочной смерти звезды Голливуда Мэрилин Монро в очередной раз подняло издание Daily Mail. Журналисты взяли интервью у частного детектива Бекки Олдридж, которая полагает, что знает, где находятся ответы на все вопросы. В библиотеке Калифорнийского университета Олдридж обнаружила коробку документов, касающихся Мэрилин Монро. По условиям хранения, опубликованы эти документы могут быть не ранее 2039 года.

«Я всегда верила, что Мэрилин Монро была убита. Если вы посмотрите на все истории, книги, свидетельства и даже доказательства, то нет никаких причин, по которым свидетельство о смерти Мэрилин Монро не должно быть изменено с вероятного самоубийства на убийство», — приводит слова детектива Daily Mail.

Олдридж написала петицию в адрес генпрокурора США, в которой просит расследовать смерть актрисы как убийство и допросить ныне живых свидетелей событий.

«Happy Birthday, Mr. President»

К началу 1960-х годов Норма Джин Бейкер, более известная как Мэрилин Монро, находилась в зените своей славы. Роль в фильме «В джазе только девушки» принесла ей премию «Золотой глобус». Ее обожали зрители, мужчины падали к ее ногам, но все это не приносило Мэрилин радости. У нее начались проблемы со здоровьем, психологическое состояние актрисы было крайне нестабильным. В результате съемки новых фильмов с ней шли весьма непросто.

В 1961 году на экраны вышла картина «Неприкаянные», в которой Монро сыграла свою первую и последнюю драматическую роль. Этот же фильм стал последним для легендарного Кларка Гейбла — прямо на съемочной площадке у него случился сердечный приступ, от которого артист уже не оправился.

В мае 1962 года на 45-летии президента США Джона Кеннеди Монро исполнила свое знаменитое «Happy Birthday, Mr. President». Этот номер был настолько пронизан сексуальностью, что многие были уверены — у актрисы и главы США был роман.

Также Мэрилин приписывали романтическую связь и с братом президента Робертом Кеннеди.

Последняя ночь

Согласно одной из версий, именно намерение актрисы рассказать журналистам правду об отношениях с братьями Кеннеди и могло стать причиной ее убийства.

В 1962 году Монро снималась в картине «Что-то должно случиться». Из-за проблем актрисы со здоровьем встал вопрос о ее замене, но в конечном счете сторонам удалось прийти к соглашению. Съемки должны были возобновиться осенью.



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Вечером 4 августа 1962 года Мэрилин находилась в своем доме в Лос-Анджелесе вместе с домработницей Юнис Мюррей. Актриса, сославшись на усталость, рано ушла к себе в спальню, взяв с собой телефон. С кем именно разговаривала Монро в тот вечер, неизвестно, хотя претендентов на роль «последнего собеседника» звезды было немало. Домработница, ночевавшая в доме Монро, проснулась около трех часов ночи и увидела, что в спальне актрисы по-прежнему горит свет. Дверь была заперта, и Мюррей решила пройти в сад, чтобы заглянуть в комнату через окно. Женщина увидела, что Монро неподвижно лежит на кровати.

Домработница позвонила психиатру актрисы Ральфу Гринсону и её личному врачу Хайману Энгелбергу. Гринсон приехал первым и взломал дверь в спальню. Мэрилин лежала на кровати с телефонной трубкой в руке, а рядом стояла пустой пузырек из-под лекарства.

Приехавший следом Энгелберг констатировал смерть актрисы — на тот момент ей было 36 лет.

Кто заставил звезду принять смертельную дозу?

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. При этом специалисты уверенно заявили, что принять такую большую дозу лекарств по ошибке Монро не могла. То есть смерть не была результатом несчастного случая.

«Голливуд — это место, где тебе платят тысячу долларов за поцелуй и пятьдесят центов за твою душу», — с горечью говорила актриса. Добившись всего, она так и не обрела счастья, и в этом многие видят причину случившегося.

Но действительно ли Мэрилин утратила вкус к жизни? Детектив Олдридж уверена, что Монро помогли умереть. Актриса страдала частыми приступами страха и депрессии и всецело доверяла своему психиатру Гринсону, который и назначал ей препараты, определяя необходимые дозы. Частный детектив считает, что специалист сознательно назначал Монро опасные дозы препарата, тем самым создавая риск для ее жизни. По версии Олдридж, Гринсон действовал в интересах братьев Кеннеди, не заинтересованных в откровениях звезды Голливуда.

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Интересно, что до того, как начать лечить знаменитых актеров, Гринсон был врачом военно-психиатрической службы армии США.

Психиатра стали подозревать сразу после гибели Мэрилин, однако никаких улик, свидетельствующих против него хотя бы косвенно, найти так и не удалось. Гринсон умер в 1979 году в возрасте 68 лет. Нынешние обвинения, как и прежние, пока ничем серьезным не подкреплены. По крайней мере до тех пор, пока не открыта загадочная коробка с документами.