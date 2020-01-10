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Беларусь хочет оставить Европу без нефти, чтобы «выжить». Все, что об этом нужно знать

11.01.2020 13:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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И снова новость про нефть. По иронии она про нефтепровод «Дружба». TUT.by сообщает, что белорусские власти могут приостановить транспортировку российской нефти за пределы страны по этому нефтепроводу. 

«Уже есть проект постановления [правительства], которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по «Дружбе» в Европу», – сказал источник TUT.by. По его словам, это необходимо для диверсификации поставок нефти в Беларусь. «Нефть – дорогая. «Труба» сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России», – сказал второй собеседник TUT.by.

Для справки: нефтепровод «Дружба» – путь, по которому нефть попадает в Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. Каждый год через Беларусь в Европу по этому нефтепроводу попадает 60 миллионов тонн нефти. А сейчас «Белоруснефть» приостановила экспортные поставки нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья нефтеперерабатывающие заводы. 

Как известно, в нашей стране нефти мало  – мы добываем около 1,6 миллиона тонн нефти, и отправляем их на экспорт. Остальную нефть мы покупаем (покупали?) у России и перерабатывали ее на своих заводах. 

Но случился конфликт – 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь. Потому что наши стране не договорились о цене. 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Но это ненадолго. 

Где мы сами будем покупать нефть и не оставим ли без нефти Европу пока точно неизвестно. Остается только ждать. 

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Теги: Новости
 
 
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И снова новость про нефть. По иронии она про нефтепровод «Дружба». TUT.by сообщает, что белорусские власти могут приостановить транспортировку российской нефти за...
 
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