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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки

11.01.2020 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжится сегодня двумя эстафетами. Первыми на старт вышли женщины.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Главные фаворитки выставили следующие составы:

Норвегия: Сулемдаль, Тандревольд, Ройзеланд, Экхофф.

Швеция: Э. Оберг, Перссон, Брурссон, Х. Оберг.

Россия: К. Резцова, Поршнева, Миронова, Куклина.

Франция: Симон, Бескон, Эмонье, Бреза.

Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.

Германия: Хинц, Хеттих, Хаммершмидт, Херрманн.

Чехия: Йислова, Харватова, Давидова, Пушкарчикова.

Италия: Виттоцци, Вирер, Санфилиппо, Каррара.

Украина: Меркушина, Джима. Вал. Семеренко, Пидгрушная.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжится сегодня двумя эстафетами. Первыми на старт вышли женщины.
 
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