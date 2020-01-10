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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжится сегодня двумя эстафетами. Первыми на старт вышли женщины.
Нашу команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.
Главные фаворитки выставили следующие составы:
Норвегия: Сулемдаль, Тандревольд, Ройзеланд, Экхофф.
Швеция: Э. Оберг, Перссон, Брурссон, Х. Оберг.
Россия: К. Резцова, Поршнева, Миронова, Куклина.
Франция: Симон, Бескон, Эмонье, Бреза.
Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.
Германия: Хинц, Хеттих, Хаммершмидт, Херрманн.
Чехия: Йислова, Харватова, Давидова, Пушкарчикова.
Италия: Виттоцци, Вирер, Санфилиппо, Каррара.
Украина: Меркушина, Джима. Вал. Семеренко, Пидгрушная.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжится сегодня двумя эстафетами. Первыми на старт вышли женщины.
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