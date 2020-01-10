День «cпасибо»: как в разных странах благодарят и отвечают на благодарность

Источник материала: Аргументы и факты

«Спасибо» и «пожалуйста» — те самые волшебные слова, которым учат с детства. Древнерусское «спасибо» состояло из двух слов: «спаси Бог», что означало «пусть спасёт тебя Бог». Так говорили собеседнику в знак уважения и благодарности, желая, чтобы у него всё было хорошо. Ещё интереснее история слова «пожалуйста», которым в России принято отвечать на спасибо. «Пожалуйста» происходит из двух слов: «пожалуй» и «ста». В устах древнерусского человека слово «пожалуй» означало «окажи любезность», «сделай милость». Маленькое словечко «ста» — это устаревшая форма обращения. Раньше оно часто использовалось в качестве приставки к имени. АиФ.ru выяснил, как в разных странах принято отвечать на спасибо.

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Япония

Япония — это страна, где уважительное отношение к каждому человеку имеет очень большое значение. Именно поэтому благодарность за помощь, доброе отношение или какую-либо услугу обязательна. В ответ на благодарность в Японии принято отвечать «доо итасимаситэ», что можно перевести как «не стоит благодарности». Или же благодарят за спасибо «котиракосо». Либо говорят в ответ на спасибо «оцукарэ сама» — «отличная работа».

В Японии принято говорить пожалуйста не только словами, но и жестами, а именно — поклонами. В Cтране восходящего солнца кланяются в благодарность всем — родным, друзьям и малознакомым людям. При этом, чем выше статус человека, тем больше поклонов следует сделать. Например, покидая хозяйский дом, гость кланяется, таким образом благодаря за гостеприимство. Тот, кому вручают подарок, кланяется дарителю, а даритель, в свою очередь, кланяется ему в ответ. В быту принято благодарить за мелкие услуги, а при встрече, в том числе после продолжительного перерыва, принято выражать благодарность даже за услугу, оказанную несколько лет назад.

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Индия

В словаре хинди — одного из официальных языков Индии — есть слова «крипая» и «крипа карке», которые означают «пожалуйста». Но в этой стране их никто, кроме иностранцев и туристов, не употребляет. Точно так же, как индийцы не произносят слов «дханеваад», «бохат дханеваад», «абхари хун» и «шукрия», которые в переводе означают выражение благодарности или просто «спасибо». В этой стране вообще не принято говорить «спасибо» и «пожалуйста» на местных языках, особенно в семейном кругу. В Индии считается, что члены семьи и близкие друзья не должны благодарить друг друга. Например, в Индии мама никогда не услышит слов благодарности за приготовленный обед. Она же обязана это делать, зачем её благодарить, считают индийцы. Точно так же друг никогда не услышит «пожалуйста» и «спасибо» за помощь. Он же друг, он должен помогать — рассуждают в Индии. На хинди достаточно выучить, например, просто слово «дай» и никаких «дай, пожалуйста».

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Арабские страны

Этикет арабских стран подразумевает традиционное для России вежливое общение и обращение. Отвечать на арабское «спасибо», которое звучит как «шукран», нужно «Ахлян уа сахлян» (почти дословный аналог английского «you are welcome»). Кроме этого, «пожалуйста» по-арабски звучит как «мин фадлик», что примерно можно перевести «моё почтение».

Но выражать благодарность в арабских странах принято не за все те вещи, за которые говорят спасибо в Европе или в России. Например, за гостеприимное отношение хозяина к гостю благодарность в арабских странах очень приветствуется. Однако говорить спасибо за вкусное угощение в арабских странах строго запрещено. Необходимо знать, что почётному гостю хозяин обязательно будет подавать кофе как благородный и любимый напиток в арабских странах. Напиток подаётся трижды, только после этого, по этикету арабских стран, можно не только благодарить хозяина, но и отказаться от напитка.

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Китай

Интересный обычай выражать благодарность существует в Китае. Жители Китая благодарят друг друга за почтительность, любезность, внимательность, постукивая двумя пальцами правой руки по краю стола, как правило, во время чайной церемонии. По историческим данным, эта традиция восходит к временам династии Цин, когда один император получал удовольствие инкогнито выходить в народ в простом платье. Сам император прислуживал своим придворным за чаем, а те придумали жест, чтобы выказать ему своё уважение молча, постукивая пальцами по столу, дабы никому не раскрыть личности императора.

В ответ на «сесе», что означает «спасибо», в Китае отвечают «букэтси» или «буюнсе», которое переводится как «пожалуйста». При этом словосочетание «пожалуйста, присаживайтесь» произносится как «тсин цзуо», а «подскажите, пожалуйста, который час» будет звучать как «тсинвэнь, сиеньцзай цзидиень лэ».

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У нас

Кроме традиционного «пожалуйста», у нас на «спасибо» часто отвечают «не за что». Это означает, что вы принимаете благодарность и даёте понять, что были рады помочь.

Однако известный психолог Роберт Чалдини утверждает, что в словах «не за что» есть признак упущенной выгоды. Он поясняет, что каждый из нас обретает власть, когда слышит «спасибо». Чтобы воспользоваться этой властью, специалист рекомендует отвечать иначе: «Знаю, вы наверняка сделали бы для меня то же самое». Такой ответ лучше по трём причинам.

Во-первых, тем самым вы подчёркиваете, что находитесь с человеком в отношениях, в которых можете просить друг друга об одолжениях и не подсчитываете, кто для кого сделал больше. Во-вторых, вы позиционируете себя как человека, который не оставляет других в беде. В-третьих, таким ответом вы запускаете механизм взаимности, который даёт ощущение, что вы отплатите добром за добро в будущем.