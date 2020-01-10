ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать Илона Маска: была матерью-одиночкой и еле-еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей

11.01.2020 15:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом она написала в книге


Фото: unilad.co.uk
Мэй Маск - знаменитая модель и известный диетолог

Мать Илона Маска Мэй написала книгу о своей жизни. Женщина шла к успеху тяжело – ее избивал муж, а после развода она еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей.
Книга Мэй Маск, матери бизнесмена, миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, появилась в продаже в США. Автор не только поведала об истории своего успеха. Она откровенно рассказала и о том, через что ей пришлось пройти, чтобы одной вырастить троих детей, пишет Page Six.

71-летняя Мэй Маск – светская львица, успешная модель, которая неоднократно появлялась и появляется на обложках мировых глянцев. Также женщина - известный диетолог, выступает с лекциями о здоровом питании во всех уголках земного шара.

Книга Мэй Маск называется Женщина строит планы: жизненные советы для приключений, красоты и успеха.

Мама миллиардера в своей работе рассказала, что была матерью-одиночкой и еле-еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей.

Мэй отметила, что ее изменил развод с супругом Эрролом Маском, с которым она рассталась почти 40 лет назад.

"Я вышла замуж за человека, который был агрессивен, но обещал измениться, когда мы поженимся. Стало хуже", - призналась женщина.

По ее словам, ее брак был "физически и психологически оскорбительным". Эррол избивал Мэй, которая никому об этом не рассказывала, пишет korrespondent.net
Мэй Маск отметила, что она советует женщинам, попавшим в такую же ситуацию, не молчать и не терпеть.

"Скорее всего, вы окажетесь в затруднительном финансовом положении, но вы знаете, что сможете прожить на бутербродах с арахисовым маслом, поэтому просто уходите и пытайтесь обрести счастье", - посоветовала модель.


После развода, по словам Мэй, ей пришлось нелегко. Одновременно она работала на пяти работах. Мэй также устроилась в Университет Торонто, чтобы дети могли обучаться там бесплатно. При этом она еще вела модельные курсы и лекции по здоровому питанию, а также работала диетологом.

На нервной почве женщина поправилась на 18 килограмм, но лишний вес сумела "монетизировать". Маск стала одной из первых плюс-сайз моделей.

Женщина также описала, как с первой зарплаты она купила ковер, чтобы сидеть на нем, так как в доме вообще не было мебели. А вторая зарплата ушла на приобретение для Илона компьютера.

Написала Мэй Маск и о своей личной жизни после развода. Она отметила, что время от времени ходила на свидания, однако найти своего мужчину уже отчаялась.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика