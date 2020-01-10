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Семейный капитал для многодетных родителей и вопросы ЖКХ. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Семейный капитал для многодетных родителей и вопросы ЖКХ. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

Традиционно большинство вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Их задавали жители областного центра, а также Кореличского, Лидского и Щучинского районов. Интересовались сроками ремонта жилья, лифта в поликлинике, акцентировали внимание на необходимости навести порядок на одном из кладбищ в Кореличском районе. Были обращения по поводу возможности оказания адресной материальной помощи, установления группы инвалидности.
 
Жители агрогородкаКоптевка спрашивали, почему не работает баня и когда она будет открыта. Рассмотрение этого вопроса адресовано районным властям.
Воспользовались возможностью обратиться на прямую линию те, кого интересуют вопросы социально-культурной сферы, ведь именно это направление курирует Виктор Францевич. В частности, обращения касались нюансов продления программы «Семейный капитал» на 2020 – 2024 годы. Нововведениями интересовалась не только мама, у которой вскоре родится третий малыш, но и те, кто еще только планирует обзавестись большой семьей.
 
– Одним из ключевых направлений государственной социальной политики Беларуси всегда была поддержка семьи, – подчеркнул Виктор Пранюк. – Действовавшая с 2015 до конца 2019 года программа «Семейный капитал» по поддержке семей, где подрастают трое и более детей, стала действенной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей и доказала свою эффективность.Это подтверждают цифры: за четыре года в Беларуси третьих и последующих детей родилось почти на 36 процентов больше, чем за предыдущий четырехлетний период. Что касается нашей области, с января 2015 года до конца 2019-го местными исполнительными распорядительными органами принято почти 9,5 тысячи решений о назначении семейного капитала.
 
Отвечая на вопрос, заместитель председателя облисполкома пояснил, что с этого года программа значительно расширяет возможности для своих адресатов. Во-первых, изменились условия предоставления семейного капитала. Его размер теперь определяется в белорусских рублях, а не в долларах, и составляет 22,5 тысячи рублей, он будет ежегодно корректироваться с учетом индекса потребительских цен. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного использования средств вне зависимости от того, сколько прошло времени с момента рождения ребенка – на улучшение жилищных условий, получение образования либо медицинских услуг, в том числе стоматологических. Причем все эти новшества по досрочному использованию семейного капитала будут распространяться в том числе на семейный капитал, который назначен до января 2020 года.
 
– Такие обращения по досрочному использованию семейного капитала уже поступают от многодетных семей области, – отметил Виктор Пранюк. – В соответствии с законодательством они будут рассмотрены в течение месяца, и по каждому будет принято решение.
 
Новым в уже привычной программе стало и то, что за назначением семейного капитала теперь можно обращаться не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.
 
Молодые родители интересовались, в каком случае они могут рассчитывать на семейный капитал и как его получить. Право на такие выплаты имеет каждая семья, в которой появился третий малыш, в том числе усыновленный ребенок, и последующие дети. За назначением семейного капитала нужно обратиться в местные исполнительные органы власти. Причем подать необходимые документы нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Если по уважительным причинам родители не успели сделать это вовремя, то местный исполнительный и распорядительный органы вправе восстановить его с учетом конкретных обстоятельств. Ранее восстановление пропущенного срока было возможно только в судебном порядке.
 
Как подчеркнул заместитель председателя облисполкома, сегодня для семей, воспитывающих детей, предусмотрено 11 видов государственных пособий. Среди них пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, единовременные пособия при рождении ребенка и многие другие.
 

Всего на прямую линию поступило более 20 вопросов. На отдельные из них ответы даны в ходе прямой линии. Рассмотрением и принятием, если это необходимо, решений по другим займутся соответствующие областные и городские службы.

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
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Традиционно большинство вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Их задавали жители областного центра, а также Кореличского, Лидского и...
 
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