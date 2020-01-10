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Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке

 Самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном агентством ISNA, сообщает ТАСС.

«Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан», — говорится в заявлении. Также отмечается, что «во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

В заявлении говорится о том, что «через несколько часов после ракетных ударов (ВС Ирана по военным базам США в Ираке) значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов». «Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны», — подчеркивается в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал он. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

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 Самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном...
 
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