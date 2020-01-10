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На трассе Р43 в Клецком районе водитель Т4 не уступил при развороте

11.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На трассе Р43 в Клецком районе водитель Т4 не уступил при развороте

Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома Андрей Гладкий, авария произошла субботним утром.

Около 7.50 на 410 километре автодороги Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи в деревне Заельня водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», 1966 года рождения, при развороте на перекрестке столкнулся с попутно движущейся фурой МАЗ.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.

На трассе Р43 в Клецком районе водитель Т4 не уступил при развороте

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при совершении манёвров разворота и левого поворота в условиях плохой видимости (дождь, туман).

 
 
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Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома Андрей Гладкий, авария произошла субботним утром.
 
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