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На трассе Р43 в Клецком районе водитель Т4 не уступил при развороте
11.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома Андрей Гладкий, авария произошла субботним утром.
Около 7.50 на 410 километре автодороги Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи в деревне Заельня водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», 1966 года рождения, при развороте на перекрестке столкнулся с попутно движущейся фурой МАЗ.
От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.
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Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома Андрей Гладкий, авария произошла субботним утром.
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