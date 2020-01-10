На трассе Р43 в Клецком районе водитель Т4 не уступил при развороте

Источник материала: Слуцк Город





Как сообщил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома Андрей Гладкий, авария произошла субботним утром.

Около 7.50 на 410 километре автодороги Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи в деревне Заельня водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», 1966 года рождения, при развороте на перекрестке столкнулся с попутно движущейся фурой МАЗ.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.



