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Отличная новость и простой способ прожить лишние 10 лет

11.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Отказ от сигарет, здоровое питание и нагрузки в объеме не более 30 минут в день помогут увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Причем к этим здоровым привычкам не поздно перейти даже после 50 лет.

Отличная новость и простой способ прожить лишние 10 лет

Многим из нас кажется, что уже поздно привыкать к здоровому образу жизни, если ты разменял шестой десяток. Мол, все самое плохое с организмом уже проделано, и теперь остается только дожидаться негативных последствий вроде целой кучи хронических болезней вроде гипертонии, ХОБЛ или сердечной недостаточности. Однако очередное исследование показало всю ошибочность подобного подхода. Оказывается, ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

Неправильный образ жизни увеличивает вероятность целого ряда опухолей, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Особый вред нашему здоровью наносит лишний вес и чрезмерное количество сахара в питании. Таковы результаты исследования с участием 100 000 человек. Установлено, что подтянутые, физически активные и некурящие люди 50 лет могут рассчитывать существенно продлить продолжительность здорового периода жизни в отличии от своих ровесников, которые основным правилам здорового образа жизни не следуют.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Отказ от сигарет, здоровое питание и нагрузки в объеме не более 30 минут в день помогут увеличить продолжительность жизни на
 
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