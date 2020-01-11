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Байнет собрал рекордную сумму для оплаты штрафов для демонстрантов

12.01.2020 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 11 тысяч рублей и 3000 долларов пожертвований за несколько дней собрали организаторы ️кампании BY_help.

Деньги нужны для оплаты штрафов для участников акций протеста против «углубленной интеграции» нашей страны с Россией. Власти считают, что белорусы не имеют права протестовать таким образом и наказывают участников огромными по белорусским меркам суммами.

«По самым грубым подсчетам, общая сумма штрафов может достичь 40.000 долларов и даже больше», — сообщают организаторы сбора средств.

«Кампания BY_help призывает всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток. Помочь можно переведя любую сумму на этот фандрайзер», — говорится в обращении.

Деньги можно перечислить через платформу Molamola, через Facebook, а также на счет в ЕС или через Paypal.
 
 
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Более 11 тысяч рублей и 3000 долларов пожертвований за несколько дней собрали организаторы ️кампании BY_help.
 
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