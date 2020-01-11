Начинаем голосование за лучшее новогоднее оформление в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие брестчане! 12 января 2020 года начинается голосование по номинациям на лучшее новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Подробнее об условиях по ссылке .





Конкурс проводится для создания праздничного настроения, условий для организации отдыха жителей района в связи с встречей Нового года и Рождества. Он предполагает активное привлечение учреждений, предприятий, организаций к общему праздничному украшению Ленинского района г. Бреста, привлечение горожан к активному участию в общественной жизни района и выявление оригинальных художественно-оформительских решений по новогоднему украшению района и определение лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.





В смотре-конкурсе принимают участие учреждения, предприятия, организации, имеющие на территории района объекты собственности или управления, а также физические лица - собственники объектов новогоднего украшения. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте Виртуальный Брест (посредством сети Вконтакте). Искусственное увеличение количества голосов может стать основанием отстранения от участия в конкурсе. Голосование продлится до 19 января включительно. Дату награждения победителей сообщим дополнительно. Желаем всем удачи!