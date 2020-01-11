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Начинаем голосование за лучшее новогоднее оформление в Ленинском районе г. Бреста
12.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорогие брестчане! 12 января 2020 года начинается голосование по номинациям на лучшее новогоднее оформление Ленинского района г. Бреста. Подробнее
Конкурс проводится для создания праздничного настроения, условий для организации отдыха жителей района в связи с встречей Нового года и Рождества. Он предполагает активное привлечение учреждений, предприятий, организаций к общему праздничному украшению Ленинского района г. Бреста, привлечение горожан к активному участию в общественной жизни района и выявление оригинальных художественно-оформительских решений по новогоднему украшению района и определение лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.
В смотре-конкурсе принимают участие учреждения, предприятия, организации, имеющие на территории района объекты собственности или управления, а также физические лица - собственники объектов новогоднего украшения. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте Виртуальный Брест (посредством сети Вконтакте). Искусственное увеличение количества голосов может стать основанием отстранения от участия в конкурсе. Голосование продлится до 19 января включительно. Дату награждения победителей сообщим дополнительно. Желаем всем удачи!
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