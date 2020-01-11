«Включение госпошлины в стоимость топлива не планируется». Минфин дал ответ на петицию по «дорожному сбору»

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще 10 декабря неравнодушная автообщественность отправила в Министерство финансов петицию с просьбой предать огласке расчеты всех вариантов по включению «дорожного сбора» в стоимость топлива. Белорусы задали сотрудникам ведомства семь вопросов, среди которых такие, как: включается ли в стоимость товара «дорожный сбор», который платят владельцы автотранспорта, перевозящие товары продовольственной группы; отвечает ли принципу равенства и справедливости то, что автомобилист, за год проехавший 10 000 км, должен платить столько же, сколько и автомобилист, проехавший 25 000 км; как введение «дорожного сбора» на месяц сделает его справедливым для автомобилистов, которые ездят ежемесячно, но не проезжают за год и 5000 км?





И вот из Минфина пришел ответ. В качестве вступления в нем говорится, что поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении составляют около 39% от запланированных расходов дорожного фонда на 2020 год. Финансирование оставшейся части расходов осуществляется из других бюджетных источников.









Что касается поднятых вопросов справедливости, то в ведомстве уверены: «Независимо от количества осуществляемых автовладельцем поездок дороги должны быть заранее построены и содержаться в пригодном для их эксплуатации состоянии. В этой связи госпошлина является, по сути, минимальным компенсационным платежом за пользование дорожной инфраструктурой, который солидарно распределяется между владельцами транспортных средств — участниками дорожного движения. При этом граждане, более активно эксплуатирующие транспортные средства, приобретают большее количество автомобильного топлива, в цену которого включены акцизы и НДС».

Примечательно, что включение госпошлины в стоимость автомобильного топлива не планируется и на то есть две причины. Во-первых, такой шаг потребует увеличения объемов финансирования из бюджета организаций, которые сейчас освобождены от оплаты госпошлины (речь идет о сельхозтехнике, автомобилях МЧС , СК , МВД, КГБ , Минобороны и др.). Во-вторых, в таком случае придется возвращать деньги тем автовладельцам, которые уже рассчитались с государством. Помимо этого, Минфин прогнозирует: реализация такого предложения вызовет рост цен на автомобильное топливо , в результате чего цены на него в Беларуси будут выше, чем в приграничных областях России. А из этого следует, что как минимум фуры, а как максимум все организации и жители приграничных территорий будут заправляться в РФ, из-за чего наша страна потеряет деньги за счет неполученных акцизов и НДС.

«Проектом Указа предусматривается возможность отвязать уплату госпошлины от прохождения техосмотра и взимать ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Для граждан, использующих транспортные средства нерегулярно, проектом Указа предусмотрена возможность ежемесячного внесения платы не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Если владельцем будет принято решение не эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), плата вноситься не будет. В случае единовременного внесения платы за 12 месяцев и более к установленным ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8, что обеспечит снижение размеров платы на 20%», — завершает официальный ответ Минфин.