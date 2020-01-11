«Он – самодур и ведет себя неадекватно». Как директор нацмузея обидел заслуженных художников Беларуси

Источник материала: KYKY

В Беларуси случился очередной конфликт. Уважаемую художницу Зою Луцевич попросили заплатить за посещение выставки Национального художественного музея, на которую она же и собрала людей, чем сделала музею кассу. KYKY разобрался, что произошло.

Что случилось

Зоя Луцевич – белорусская художница, член Союза художников. Внучка беларуского художника и педагога Сергея Каткова, дочь художников Светланы Катковой и Олега Луцевича. Уважаемый в стране и художественном сообществе человек.

Вчера, 11 января, Зоя решила собрать людей на выставку «Знаки творческой воли» другой уважаемой художницы – Зои Литвиновой. Потому что сама Литвинова сейчас находится в больнице, она не смогла прийти на открытие собственного проекта из-за проблем с сердцем.

Сегодня, 12 января, Зоя написала пост в Facebook о том, что было дальше. Цитируем:

«Я взяла на себя инициативу привести людей в музей и рассказать о творчестве знаменитого художника. В музее собралось около ста человек, все купили билеты. Я и Наталья Царик, кандидат искусствоведческих наук, провели встречу со зрителями и рассказали о жизнедеятельности Литвиновой. Но! После меня задержали и предложили оплатить экскурсию! Мало того, что своими усилиями мы принесли большую сумму денег в кассу музея и не взяли ни копейки за свою работу, мне сказали, что я не имею права выступать со своими историями в стенах музея. Что моя инициатива наказуема и грозит мне административной ответственностью.

Короче, за что мы посмотрели выставку Литвиновой и поговорили о творчестве, я должна понести наказание! Причём, никто из администрации музея не вышел к нам – ни директор Прокопцов, ни заместитель, ни кураторы выставки, ни сотрудники. Никто не поблагодарил нас за работу, которую они должны выполнять сами! Хочу заметить, вся выставка и фуршет были оплачены Самой Литвиновой. Все тексты и переводы сделали мы сами. И плакат, и фотосъемка! Музей предоставил только стены.

На правах члена БСХ и ученика Зои Литвиновой я пытаюсь прославлять имя моего учителя и великого художника. И за свою деятельность мне придется понести наказание. Чем мне это грозит? Во-первых, у меня не будет персональной юбилейной выставки и никакой другой, пока место директора будет занимать Прокопцов. Во-вторых, не будет выставки у лауреата государственной премии художника Светланы Катковой, потому что я ее дочь. В-третьих, мне запретили какую-либо интеллектуально-художественную деятельность в музее, о чем мне и сообщила охранница на дверях. Ну, как вам такое?».

Пост Луцевич «висит» в Facebook всего несколько часов, но в комментарии к нему пришли уже десятки людей. Они порицают поведение музея, и пишут, что «такие люди, как Прокопцов (Генеральный директор Национального художественного музея) не должны руководить».

Почему художница Луцевич обвиняет директора Национального музея Прокопцова в профнепригодности

Чтобы понять, почему сотрудники музея повели себя буквально по-хамски, KYKY позвонил Зое Луцевич. Вот, что она нам сказала: «Все было элементарно просто, как в фильме «Мимино». Когда мы пришли в музей и сказали, что проведем встречу, никто нам слова не сказал, «купили билеты – проходите». Но когда директор музея [Прокопцов] узнал, что пришла я, он натравил на меня «охрану». Бедную кассиршу и бедную женщину, которая проверяет билеты. Это смешно, потому что никто из администрации и настоящей охраны не появился.

Встречу, которую мы с искусствоведом Натальей Царик устроили в музее, нельзя назвать «экскурсией», как её назвали в музее. Это во-первых, во-вторых, после встречи остановили только меня, Наталью Царик никаким образом никто не останавливал, хотя весь разговор с гостями вела она. А я иногда встревала, добавляла нюансы. Мне же сказали, что я не имею никакого права что-либо обсуждать на выставках музея и проводить в музее какие-либо экскурсии – лучше мне там не появляться вообще.

Директор музея испытывает огромную неприязнь ко всей моей семье, начиная от моего деда. На открытии выставки он дважды вырывал микрофон из моих рук. Это все видели, над этим все смеялись. Народные художники хохотали и говорили: «Зоя, рассказывай без микрофона». До этого была ситуация, на Съезде Союза Художников во время своего выступления я сказала: «У нас места директоров музеев занимают никем не уважаемые члены нашего «кружка». Они не являются уважаемыми художниками, профессионалами. Они занимаются самодурством». Директор музея боялся, что даже во время выставки Литвиновой я разовью эту тему, поэтому и вырывал микрофон. Он ведет себя как больной человек – совершенно неадекватно. Он самодур, теряет контроль над своими эмоциями».

«Буду писать президенту». Чем все закончилось

Зоя настаивает, что из-за предвзятого отношения директра, ей и другим уважаемым художникам не дают выставляться в Национальном музее: «У меня – 50-летний юбилей, 80-летний юбилей у [художницы Светланы] Катковой. У нас древнейшая династия, я – третье поколение известных художников, но в выставке в музее отказали нам обеим. Потому что якобы план сформирован и места в музее нет, хотя Каткова может просто не дожить до своего юбилея! Она в ужасном состоянии, очень плохо себя чувствует. Литвинова до выставки дожила, но сразу оказалась в больнице».

KYKY пока не смог выяснить версию случившегося у музея, потому что сегодня, в воскресенье, там попросту никого нет – на телефон никто не отвечает. Но мы выяснили, что намерена делать художница.

Зоя намерена решать эту проблему при помощи обращений к высокопоставленным чиновникам: «Я это просто так не оставлю. Буду писать письма в Министерство культуры и самому президенту – они у меня уже готовы. Они заморили моего деда, не дают выставиться перед смертью Катковой. И сколько бы я наград не завоевала, на дадут выставиться и мне».