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Кривко прокомментировала свой лучший результат в сезоне
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала
«На первой стрельбе ветер был как на пристрелке, на второй мне по дистанции подсказали, я сделала поправку, на третьей меня прикрыли с двух сторон спортсменки, а на четвертой уже я прикрыла Кайсу, а меня было прикрыть некем. А ветер был ужасным.
Сегодня чувствовала себя лучше, старалась не гнаться за Кайсой, но и не отставать. Трасса нормально подготовлена, только что попадаются камни. Конечно, гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова», — сказала Кривко.
Напомним, долгое время Кривко шла на втором месте, однако допустила четыре промаха на последнем огневом рубеже. Но в любом случае, это пока ее лучший результат в сезоне.
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«Конечно, гонку в актив занести можно».
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