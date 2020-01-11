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Кривко прокомментировала свой лучший результат в сезоне

12.01.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала свое выступление в масс-старте (7-е место). Ее слова передает tribuna.


Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

«На первой стрельбе ветер был как на пристрелке, на второй мне по дистанции подсказали, я сделала поправку, на третьей меня прикрыли с двух сторон спортсменки, а на четвертой уже я прикрыла Кайсу, а меня было прикрыть некем. А ветер был ужасным.

Сегодня чувствовала себя лучше, старалась не гнаться за Кайсой, но и не отставать. Трасса нормально подготовлена, только что попадаются камни. Конечно, гонку в актив занести можно, но я приходила бороться за медали, а в итоге проиграла снова», — сказала Кривко.

Напомним, долгое время Кривко шла на втором месте, однако допустила четыре промаха на последнем огневом рубеже. Но в любом случае, это пока ее лучший результат в сезоне.

 
 
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«Конечно, гонку в актив занести можно».
 
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