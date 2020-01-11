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Они вписали свои имена в историю Беларуси. Рассказываем о тех, кто получил премии во Дворце Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе состоялась еще одна торжественная церемония, еще одна примета первых новогодних дней в нашей стране – вручение премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Глава государства лично отметил тех, кто сохраняет и обогащает национальную культуру, каждый год удивляет невероятными достижениями. Это люди, которые работают без оглядки на вознаграждения и благодарности. Потому что без дела жизни себя не представляют. Но которым так важно внимание.
Иногда переходим какие-то границы и страдает наша духовность и наша жизнь.
С молитвой, мольбой или простым желанием замедлиться, подумать в окружении свечей, лампад и перед ликами святых – тысячи приходят в храм. Оказавшись на распутье, к нему идут за мудрым советом, а он вот уже почти 60 лет служит Господу и как может бережет каждого прихожанина от перехода за те самые, «духовные границы».
Иоанн Хорошевич – один из самых почтенных священнослужителей Беларуси, известен далеко за её пределами. Настоятель церкви Марии Магдалины, что в Минске, многое сделал для того, чтобы храм и территория возле преобразилась, а путь белорусов к вере стал ближе.
Иоанн Хорошевич, настоятель прихода храма Равноапостольной Марии Магдалины:
Таких людей, которые «просто делают свою работу», превыше материальных наград и званий ставят духовные идеалы и цели, в нашей стране ценят особенно. Ведь именно эти сподвижники и есть олицетворение самых белорусских качеств – доброты, великодушия и трудолюбия.
Вот уже 23 года кряду в рождественские дни Президент страны лично отмечает тех, кто возвращает веру в чистоту помыслов и бескорыстность дел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кропотливый труд: с нуля приходилось создавать многие карты, наносить на них даже самые крошечные населенные пункты. Все для того, чтобы каждый мог проследить истории своей Родины, узнать всё: как менялись названия, владельцы и судьба отдельно взятой деревеньки.
Кроме этого, на карте представлены населенные пункты, изменения в которых происходили до настоящего времени. Часть из них ликвидировались из-за того, что численность населения сводилась к нулю. И эту информацию можно увидеть на этой генеральной карте.
Атлас поделён на четыре периода жизни нашей страны, заключительный четвертый том отражает современность. Какими будут следующие страницы в этом атласе, во многом зависит от тех, кто на неделе поднимался на сцену Дворца Республики за наградой из рук главы государства. Ведь именно этим людям в огромном разнообразном мире удается сохранить уникальность и самобытность белорусов, а значит, право ощущать себя полноценной, но всё же отдельной частью большого мира.
Почти 60 лет назад 28 молодых и талантливых учеников старейшей белорусскоязычной гимназии Минска своей любовью к «нашей» музыке заразил Дмитрий Ровенский.
Так появились «Дударики» – любительский фолькансамбль при обычной школе, который сегодня много гастролирует и известен далеко за пределами страны. Стать его частью могут только ученики гимназии, потому состав регулярно меняется.
Дмитрий Ровенский, художественный руководитель ансамбля «Дударики»:
Возможно, не в тональности праздника, зато согласно принципов белорусов – говорить обо всем глядя в глаза и не подменяя понятия. Наш Президент во время торжественной церемонии затронул волнующую многих тему о незыблемости суверенитета Беларуси. Поводом для сомнений и подобного рода разговоров стали трудности в переговорах с Россией и различные спекуляции на эту тему. А ведь решается исключительно экономический вопрос и здесь совсем не кстати излишняя нервозность.
Александр Лукашенко:
Потому, конечно, важно прививать любовь к своему с самых ранних лет, а еще создавать поводы для гордости. С этим как никто справляются лауреаты спецпремии Президента – деятели культуры и искусств. В 2020 году глава государства удостоил наград восемь коллективов. Среди них и любительский симфонический оркестр из Молодечно, гастрольный график которого не уступает даже именитым профессиональным.
Подружить классику и современность удалось на Родине Марка Шагала – в музее истории Витебского народного художественного училища. Купеческий особняк век назад был превращен легендарным живописцем в первое художественное учебное заведение на территории современной Беларуси – место, где за короткий период были заложены основы искусства авангарда.
Сейчас дом по улице Шагала превращен в ультрасовременный музей. Исторические интерьеры буквально напичканы современной мультимедийной техникой. На старых афишных тумбах – мониторы, на которых отражается вся информация о культурной жизни Витебска прошлых лет.
Ничто так не объединяет, как спорт, потому особых наград, конечно, удостоены наши атлеты и те, кто помогает покорять спортивный Олимп.
Спортсмены, артисты, священнослужители, работники соцсферы – но главное, неравнодушные люди, которые в тот вечер поднимались на сцену Дворца Республики, уже вписали свои имена в историю нашей страны. Благодаря им мы точно знаем, что «духовность» – понятие отнюдь не чуждое нам, белорусам. И самое время их примером вдохновиться.
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Они вписали свои имена в историю Беларуси. Рассказываем о тех, кто получил премии во Дворце Республики
Новости Беларуси. На неделе состоялась еще одна торжественная церемония, еще одна примета первых новогодних дней в нашей стране – вручение премии «За духовное...
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