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Какие автомобили признали самыми безопасными?
Источник материала: Партизан
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили по итогам прошедшего года.
Комиссия Euro NCAP протестировала 55 моделей в прошлом году, среди которых 41 автомобиль получил высшую оценку – пять звезд, пишет
В категории «Компактный автомобиль» победителем стал Mercedes-Benz CLA. Новинка набрала более 90% по трем из четырех критериев оценки безопасности, что стало лучшим результатом года.
Модель Tesla X стала победителем в категории "Большие внедорожники", где второе место досталось Seat Tarraco. Другая Tesla, а именно Tesla Model 3, отличилась в классе "Электромобили и гибриды". Эта же модель наряду с BMW 3 получила наивысшую награду в категории "Большой семейный автомобиль". В этой же категории второе место досталось новой Skoda Octavia.
Среди компактных внедорожников и автомобилей MPV-сегмента лидером был признан Subaru Forester. Также высокие результате показали Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.
В классе супермини высший балл по итогам краш-тестов получили Audi A1 и Renault Clio. Как отметили в Euro NCAP, сегмент супермини остается самым конкурентоспособным на рынке.
Единственным родстером, протестированным в 2019 году BMW Z4, который сумел установить новый стандарт безопасности в сегменте.
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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили по итогам прошедшего года.
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