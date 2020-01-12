ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие автомобили признали самыми безопасными?

12.01.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили по итогам прошедшего года.

Комиссия Euro NCAP протестировала 55 моделей в прошлом году, среди которых 41 автомобиль получил высшую оценку – пять звезд, пишет infobaza.by

В категории «Компактный автомобиль» победителем стал Mercedes-Benz CLA. Новинка набрала более 90% по трем из четырех критериев оценки безопасности, что стало лучшим результатом года.

Модель Tesla X стала победителем в категории "Большие внедорожники", где второе место досталось Seat Tarraco. Другая Tesla, а именно Tesla Model 3, отличилась в классе "Электромобили и гибриды". Эта же модель наряду с BMW 3 получила наивысшую награду в категории "Большой семейный автомобиль". В этой же категории второе место досталось новой Skoda Octavia.


Среди компактных внедорожников и автомобилей MPV-сегмента лидером был признан Subaru Forester. Также высокие результате показали Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.

В классе супермини высший балл по итогам краш-тестов получили Audi A1 и Renault Clio. Как отметили в Euro NCAP, сегмент супермини остается самым конкурентоспособным на рынке.

Единственным родстером, протестированным в 2019 году BMW Z4, который сумел установить новый стандарт безопасности в сегменте.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили по итогам прошедшего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Индия переживает нашествие саранчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика