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Индия переживает нашествие саранчи

12.01.2020 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Индия переживает нашествие саранчи. Несмотря на то что проблему пытаются устранить с помощью инсектицидов, миллионы насекомых уже повредили около 25 тысяч гектаров посевов.

Ущерб составляет миллионы долларов. Местные фермеры пытаются прогнать непрошеных гостей с полей шумом, но пока безуспешно, передает ОНТ.
 
 
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Индия переживает нашествие саранчи. Несмотря на то что проблему пытаются устранить с помощью инсектицидов, миллионы насекомых уже повредили около 25 тысяч...
 
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