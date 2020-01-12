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Индия переживает нашествие саранчи
Источник материала: Партизан
Индия переживает нашествие саранчи. Несмотря на то что проблему пытаются устранить с помощью инсектицидов, миллионы насекомых уже повредили около 25 тысяч гектаров посевов.
Ущерб составляет миллионы долларов. Местные фермеры пытаются прогнать непрошеных гостей с полей шумом, но пока безуспешно, передает
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Индия переживает нашествие саранчи. Несмотря на то что проблему пытаются устранить с помощью инсектицидов, миллионы насекомых уже повредили около 25 тысяч...
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