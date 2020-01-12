Савиных считает достижимой целью вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне

Источник материала: Виртуальный Брест

Вступление в силу визового соглашение с ЕС в июне 2020 года является реальной и достижимой целью.Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в программе "Контуры" на телеканале ОНТ .





Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии."За депутатами дело не станет. Мы уже продекларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, что в первый-второй день это будет сделано", - сказал Андрей Савиных.

После того, как документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси, они должны быть одобрены Европейским парламентом. Окончательно вступить в силу договоренности могут в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года. "К этому мы будем стремиться. Это вполне разумная и достижимая цель", - считает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей.

Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз 8 января в Брюсселе. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.