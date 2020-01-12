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В Минске на переходе водитель Ford, получивший права 4 дня назад, сбил двух женщин

13.01.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой водитель сбил двух пешеходов в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 13 января, около 06.50, на столичной улице Селицкого. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Ford ехал со стороны деревни Королищевичи и в районе дома № 12 по улице Селицкого сбил двух женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 55-летняя и 59-летняя женщины получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что парень получил водительское удостоверение 4 дня назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 13 января, около 06.50, на столичной улице Селицкого.
 
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