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Роль семьи в профилактике правонарушений

13.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Роль семьи в профилактике правонарушений

Семья — это первый коллектив в жизни ребенка. И для того, чтобы были благополучными дети, должны быть благополучными родители, недаром говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в доме». В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и жестокость, но только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие, отклик у самых близких людей. Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий и деформирующий их юные души.

Семей, где не хотят правильно воспитывать детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не сознавая) воспитывать детей, или не могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют и такие, как болезнь, занятость. Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями.

Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотношения, которые складываются между ее членами. Именно неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример родителей являются одной из важнейших причин появления трудных подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно ущемляется. И агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная форма самозащиты.

Предлагаю вам ответить на следующий вопрос: «Как вы думаете, уважаемые родители, в каких семьях дети-подростки в большей степени подвержены риску совершить правонарушение?».

Для ребенка самый действенный образец — это его родители. Данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других семей.

Семья — это пример для ребенка, маленькое общество, которое формирует его представление о взрослой жизни. Поэтому, родители, будьте достойным примером для своих детей, не бойтесь признавать свои ошибки, больше разговаривайте с детьми, любите детей, не будьте эмоционально холодными в отношениях со своими детьми.

Н. ВЕРУШЕВСКАЯ,

директор ГУО «СПЦ Шарковщинского района».

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