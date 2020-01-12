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«Тревожно, что без электричества теперь не осталось никакой связи»

13.01.2020 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Тревожно, что без электричества теперь не осталось никакой связи»
АиФ

Я пенсионер, бывший работник электросвязи.

«Тревожно, что без электричества теперь не осталось никакой связи» «Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»

В нашем городе Белыничи Могилевской области в последний год начали переключать городские телефоны городской АТС с первой цифры 5 на цифру 7. Все телефоны уже работают через модем, который включается в электросеть. Если напряжение 220 В в розетке есть, то городской телефон работает, в противном случае связи нет. Подобное случается при разных природных катаклизмах и при ремонте линии.

Радиоприемник также работает от электросети. Таким образом, население на время отключения электроэнергии остаётся без средств оповещения в наше тревожное время.

М. Иосифов, Белыничи

 
 
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АиФ Я пенсионер, бывший работник электросвязи. «Почему я должен платить дорожный налог сразу за два...
 
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