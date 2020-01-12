«Тревожно, что без электричества теперь не осталось никакой связи»

Источник материала: Аргументы и факты

Я пенсионер, бывший работник электросвязи.

В нашем городе Белыничи Могилевской области в последний год начали переключать городские телефоны городской АТС с первой цифры 5 на цифру 7. Все телефоны уже работают через модем, который включается в электросеть. Если напряжение 220 В в розетке есть, то городской телефон работает, в противном случае связи нет. Подобное случается при разных природных катаклизмах и при ремонте линии.

Радиоприемник также работает от электросети. Таким образом, население на время отключения электроэнергии остаётся без средств оповещения в наше тревожное время.

М. Иосифов, Белыничи