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Американец поймал на удочку рыбу, которая больше его самого

13.01.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прибрежных водах американского штата Флорида рыбак Джейсон Бойлл (Jason Boyll) поймал 159-килограммовую рыбу размером с человека. Об этом сообщает lenta.ru.

31 декабря 2019-го Бойлл опубликовал фотографии гигантского групера вида Hyporthodus nigritus в своем Instagram-аккаунте. «Отличное завершение 2019 года!!!» — подписал рыбак серию снимков.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jason Boyll (@capt_jason_boyll_) 31 Дек 2019 в 6:09 PST

Необычным уловом заинтересовался исследовательский институт дикой природы и рыбного хозяйства Флориды. Эксперты выложили фото Бойлла с групером на официальной странице института в Instagram. Они отметили, что групер был пойман на удочку 29 декабря на глубине около 180 метров. Биологи заключили, что этой особи около 50 лет.

По данным UPI, крупнейший представитель Hyporthodus nigritus, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.

Групер известен своими крупными размерами: он может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов.

 
 
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