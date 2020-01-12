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Кодекс труда. В конце января вступит в силу обновленный Трудовой кодекс

13.01.2020 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кодекс труда. В конце января вступит в силу обновленный Трудовой кодекс
Фото из открытых источников

Обновленный Трудовой кодекс заработает уже с 28 января. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о наиболее важных изменениях и новых возможностях, которые открываются для работников и нанимателей.

Часть новаций направлена на создание больших возможностей для совмещения успешной карьеры и воспитания детей в семьях.

Карьера и семья

Матери с детьми в возрасте до трех лет теперь смогут отправляться в служебные командировки, а также работать в выходные и праздники с собственного согласия. Наниматели смогут привлекать их и к сверхурочным работам.

Работникам во время трудового отпуска по основному месту работы разрешили трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Пока занятость по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Наниматели смогут временно переводить работников (с их письменного согласия) на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого вида временного перевода наличие таких условий, как производственная необходимость или простой, не требуется. Достаточно желания работодателя, его договоренности с другим нанимателем и согласия работника.

Кодекс труда. В конце января вступит в силу обновленный Трудовой кодекс
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Пособия и контракты

Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. Установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Кроме того, предусмотрена единая для всех работников минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта - в размере трех среднемесячных заработков.

С добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. А именно: по соглашению сторон контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее 3 лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

Также в обновленном ТК закреплено, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т. е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

Кодекс труда. В конце января вступит в силу обновленный Трудовой кодекс
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Мобильный режим

Наконец, введено понятие дистанционной работы - в ТК включена новая глава, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме. Такая форма занятости набирает популярность с развитием информационных технологий. Удаленная работа в этом случае подходит и для нанимателя, которому не нужно оборудовать рабочее место, и для сотрудника, который может выполнять работу в любом удобном для него месте.

Предусматривается включение в ТК положений действующих декретов, которыми определяются требования к работе руководящих кадров и работников организаций, регулируется контрактная форма найма. Для реализации отдельных норм принято постановление Совета Министров, которым в том числе скорректированы примерные формы контрактов.

 
 
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о наиболее важных изменениях и новых возможностях, которые открываются для работников и нанимателей.
 
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